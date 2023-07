Carlo e Camilla: la loro casa in affitto, vuoi farci una vacanza è possibile!

Vuoi concederti una vacanza degna di un re e di una regina? Da oggi è possibile dato che Carlo e Camilla hanno messo a disposizione la loro bellissima casa.

Durante gli anni Carlo e Camilla i quali sono diventati un punto fermo nella comunità inglese, così come dimostrato dalle azioni dell’attuale Re che ha sempre cercato di agire nel bene della corona anche quando questa era poggiata sul capo di Elisabetta II.

Grazie al grande affetto che nel tempo il popolo inglese ha riservato al Re, e adesso anche a Camilla, la residenza massa in affitto dai reali per tutti coloro che intendono concedersi una vacanza all’interno di un’abitazione finemente arredata dalla coppia di monarchi.

Raggiungere la casa in questione, inoltre, è davvero semplicissimo e facilissimo… ecco come poter fare.

Carlo e Camilla mettono casa in affitto

Ebbene sì, una grandissima novità sta facendo il giro dei media dato che Re Carlo e Camilla Parker Bowles stanno costruendo davvero una nuova fase della corona. Un’immagine diversa, quindi, con lo scopo di rappresentare al tempo stesso il modo in cui sono cambiate le famiglie nella nazione, l’approccio ai nuclei allargati e anche la voglia di mettere “a reddito” ciò che un tempo è stato un luogo sicuro… così come hanno fatto proprio Carlo e Camilla.

Il sovrano, dunque, ha preso una decisione davvero molto importante aprendo le porte della villa di LIwynywermod che è stato messo in affitto, a disposizione di coloro che desiderano concedersi una vacanza lontano dal caos della città.

Dove si trova la villa in affitto del Re

Il bellissimo cottage LIwynywemod, appartenente a Carlo e Camilla, si trova ai confini del Breacon Beacons National Parke nel cuore del Galles, luogo da sempre caro al Re anche per via del suo passato da Principe del Galles.

Si tratta di un’abitazione costruita nel 2007 con la direzione dei lavori di Craig Hamilton, mentre Annabel Elliot (sorella di Camilla) è l’interior designer che si è occupata dell’arredamento della villa. L’abitazione, insieme al Principato del Galles e al Ducato di Cornovaglia, è passata alla gestione del William che in accordo con il padre Carlo ha reso LIwynywemod una casa vacanza, a disposizione di chi desidera trascorrere il tempo in una location stupenda dove si trova situata. Secondo quanto reso noto dalla stampa internazionale, il costo settimanale imposto da William è di circa 2400 sterline la settimana… ma si tratta i un’esperienza unica per vivere, appunto, una vacanza degna di un Re.