Masticare chewing gum fa male ai denti? I consigli dell’esperta

Le chewing gum piacciono a tutti, grandi e bambini. Ma quali sono i benefici di questo dolciume? Fa bene o fa male ai denti? Sicuramente tanti sono i pro e i contro.

La gomma da masticare è un prodotto dolciario che deve essere masticato e mai ingoiato. Le prime tracce della gomma naturale risalgono ai Maya, i quali masticavano abitualmente palline di gomma. Chicle è infatti il nome nahuatl della pianta (Manilkara chicle) dalla quale si estrae. La nascita della moderna gomma da masticare si deve a William Semple, il quale brevettò la prima ricetta il 28 dicembre 1869. Le prime palline di gomma da masticare vennero messe in vendita nel New Jersey nel 1871, ma erano molli e senza sapore.

Secondo i più recenti studi eseguiti in America, fa bene in quanto la moderna gomma da masticare, oltre al fluoro ed allo xilitolo, contiene una speciale proteina, la KSL, molto efficace per l’igiene della cavità orale. Sono diversi i benefici del chewing gum, vediamo quelli principali.

Masticare chewing gum, fa bene al cuore e al cervello. Masticare la pallina di gomma zuccherata aumenta la frequenza cardiaca, quindi il flusso sanguigno al cervello. La gomma da masticare inoltra stimola la produzione di insulina quindi favorisce concentrazione e lucidità mentale.

A conferma del fatto che la gomma da masticare combatte ansia e stress sono state effettuate ricerche su studenti impegnati nei loro esami: è stato riscontrato che lo studente che mastica gomma risulta più rilassato e concentrato. Inoltre sembrerebbe che le chewing gum, ridurrebbero la fame nervosa e favorirebbero i processi digestivi, a questo proposito è bene ricordare che è nata anche una dieta: nota come dieta gum.

Secondo gli esperti, è bene masticare una gomma non più di tre volte al giorno, per un totale di 45 minuti al massimo perché masticare gomme porta ad introdurre aria nello stomaco.

Le gomme da masticare fanno male ai denti?

Una delle domande che vengono poste ai dentisti riguarda le carie. Sembrerebbe che le gomme da masticare siano la prima causa dei buchi tra i denti, vista la presenza di zuccheri. Iniziamo con il dire che una gustosa Big Babol, con il suo aroma di fragola, abbatte l’alitosi ma può provocare qualche problemino nella nostra bocca.

Il dentista La Monica su Tik Tok fa il punto sulla questione. Se è presente dello zucchero fa male ai denti perchè contribuisce alla formazioni di placca e quindi della carie, se invece non lo contiene non c’è alcun pericolo. Attenzione però le gomme da masticare non sostituiscono in alcun modo lo spazzolino o altro strumento per mantenere l’igiene orale, inoltre l’abuso può provocare problemi di gastrite.