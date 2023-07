Nuova riforma delle pensioni: arriva la Quota 96 | Ecco chi può accedervi

Il governo italiano continua ad essere in attivo con la riforma delle pensioni, è stata presentata precedentemente la quota 96 sulla quale stanno lavorando anche sindacati.

Durante gli ultimi anni sono stati numerosi lavori proposti dal governo in campo fiscale, cambiamento che tocca da vicino anche le pensioni.

Accesso al fondo pensionistico è stato garantito da escamotage come quota 100, Quota 101 e l’attuale Quota 103 in vigore il cui accesso è consentito fino al prossimo 2024, mentre si attende di capire se potrà essere messa in attivo con vari cambiamenti la Quota 41.

Infatti, proprio nella Legge di Bilancio 2023 è stato dedicato un capitolo particolare alla Quota 96, che si presenta come una manovra particolare diretta al fondo pensionistico per coloro che durante la carriera ne ha accumulato i requisiti necessari.

In arrivo la nuova riforma delle pensioni

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, dunque, il governo italiano sta lavorando attivamente alla nuova riforma delle pensioni che andrà così regolarizzare l’accesso al fondo a seconda degli anni di carriera e contributi versati.

Rappresentato dall’opzione donna, che permetterà alle lavoratrici italiane di poter gestire al meglio accesso al fondo pensionistico una volta raggiunti i 35 anni di contributi e 58 anni di età, a seconda della loro situazione familiare nel tentativo di unire necessità lavorative e personali. L’attenzione dei contribuenti però si concentra sulla Quota 96.

Cos’è la quota 96 e come avere accesso?

Il governo in questi ultimi mesi ha cercato di fare in modo che le condizioni quotidiane dei pensionati potessero cambiare definitivamente in modo positivo, soprattutto in relazione all’accesso al fondo. Sulla base di tale motivazione l’Ape sociale resta una delle priorità dell’attuale governo capitanato da Giorgia Meloni, concentrando anche l’attenzione su quella che è la Quota 96.

Secondo quanto reso noto dalla stampa italiana, la nuova Quota 96 si presenta come il perfetto escamotage per accedere al fondo pensionistico per alcune categorie sociali prestabilite.

Si tratta, quindi, di un accesso al fondo pensionistico garantito a coloro che hanno raggiunto 61 anni di età e 35 anni di contributi. Potranno avere accesso i lavoratori attualmente impegnati in attività gravose e usuranti, inoltre, la quota 96 rappresenta un nuovo strumento che vedrebbe sempre comunque confermata l'ape sociale. Per avere ulteriori informazioni, potrete sempre rivolgervi agli sportelli Inps.