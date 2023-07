Cipolla da mangiare cruda: tutti i benefici e le controindicazioni

D’estate l’insalata di pomodori con la cipolla affettata cruda è uno dei piatti preferiti della dieta mediterranea. Seppur l’odore causa alito cattivo e qualche lacrima di troppo, è importante come tutti gli alimenti conoscere tutti i benefici per la salute e le relative controindicazioni.

La cipolla, è un ortaggio biennale parente dell’erba cipollina, dell’aglio, dello scalogno e dei porri, dal sapore pungente ma anche dalle tante proprietà mediche. Nella dieta mediterranea, la cipolla noi la mettiamo ovunque: nell’insalata di pomodori, nel sugo, la mangiamo tagliuzzata cruda sul pane.

Le cipolle variano in forma e colore, ma le tipologie più comuni sono quelle bianche, dorate e rosse. La più conosciuta è la Cipolla rossa di Tropea in Calabria.

Dal punto di vista culinario, le cipolle sono un alimento molto versatile. Possono essere utilizzate con un soffritto light, nella salsa guacamole. Le cipolle possono essere tra gli ingredienti di un sandwich integrale ma anche alla base del preparato per un gelato invernale.

Due sono i dilemmi che ci poniamo di frequente: la cipolla meglio cruda o cotta? E’ possibile mangiarla ogni giorno? Dal punto di vista nutrizionale la cipolla cruda mantiene al meglio le sue proprietà: con la cottura alcune sostanze benefiche antiossidanti vengono disperse. La cipolla vanta delle proprietà benefiche eccezionali. Consumarla cruda tutti i giorni fa sicuramente molto bene. Attenzione, però, a non esagerare.

Benefici e controindicazioni

La cipolla è un alimento ipocalorico ma con tanti valori nutritivi, contiene fibre, vitamina C; acido folico; fosforo; calcio; vitamina B6; potassio; quercetina; composti dello zolfo.

La cipolla ha proprietà antinfiammatorie e antisettica e antibiotica, combatte le infiammazioni, molto utile con l’otite. Ha proprietà diuretiche per cui è utile per eliminare liquidi in eccesso e tossine. Stimola inoltre la digestione e l’attività di fegato e intestino.

La cipolla disinfetta, purifica e fluidifica il sangue, aiutando ad avere una corretta circolazione e un’adeguata pressione arteriosa. Migliora sonno ed umore. Utile anche per la cura della bellezza, in caso di pelle grassa.

Ovviamente l’uso eccessivo è sempre sconsigliato. Deve evitare di consumare cipolla chi ha problemi digestivi. possono causare sintomi digestivi sgradevoli come gonfiore addominale, aerofagia, crampi e dissenteria. Le cipolle possono inoltre causare irritazioni agli occhi quando vengono affettate, la cosiddetta lacrimazione da cipolla. La cipolla irrita il naso, la gola, lo stomaco, la pelle, persino la vescica e le ulcere già esistenti. Se se per noi umani le cipolle sono un alimento molto sano, possono invece essere mortali per alcuni animali, tra cui cani, gatti e cavalli.