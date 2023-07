Peli sul viso, campanello d’allarme di una malattia: fai un controllo subito

Non è solo un problema estetico quello dei peli sul viso. Vederne comparire tanti può essere un campanello d’allarme che ti dice che qualcosa nel tuo corpo non funziona bene.

Quando vedete comparire diversi peli sparsi sul vostro volto non vi preoccupate della questione estetica ma correte dal medico potrebbero essere la spia di un problema un po’ più serio. I peli sul viso sono un disturbo abbastanza frequente, che colpisce circa una donna sul 10.

Questi peli in eccesso, noti anche come irsutismo sono un inestetismo che non riguarda solo i classici baffetti, ma può interessare anche aree estese del volto, come il mento, il collo, le guance, ma anche tempie e basette. Le cause possono essere diverse.

Il momento più comune in cui le donne notano lo sviluppo improvviso dei peli sul viso è dopo la menopausa, quando enormi cambiamenti nell’equilibrio ormonale del corpo possono portare ad alterazioni anche nell’aspetto: dalla voce al rimpicciolimento del seno.

Mentre i peli sul viso diventano più spessi, la menopausa può anche portare a un diradamento dei capelli, soprattutto nella parte della fronte e nella zona superiore della testa. L’irsutismo ha un carattere ereditario, ed è più comune in gruppi etnici specifici, come le donne mediterranee, dell’Asia meridionale e del Medio Oriente.

I campanelli d’allarme

Avere molti peli sul viso dipende dall’aumento degli ormoni chiamati androgeni e spesso questa fluttuazione avviene in caso di alcune malattie come: la sindrome dell’ovaio policistico; assunzione di farmaci; uso di steroidi anabolizzanti; la sindrome di Cushing e l’ acromegalia; tumori che influenzano i livelli ormonali; iperplasia surrenalica congenita.

Questa condizione ereditaria è caratterizzata da una produzione anormale di ormoni steroidei, inclusi cortisolo e androgeni, da parte delle ghiandole surrenali. Essere obesi provoca un aumento della produzione di androgeni, che può peggiorare l’irsutismo.

I seguenti reperti destano una particolare preoccupazione: virilizzazione; comparsa improvvisa e rapida crescita di peli in eccesso; massa pelvica o addominale, in questo caso bisogna intervenire subito.

Per approfondire l’irsutismo è necessario consultare il medico che potrebbe suggerirti di: fare degli esami del sangue per misurare la quantità di alcuni ormoni, incluso il testosterone. Un esame dell’addome e un esame pelvico per cercare masse che potrebbero indicare un tumore o cisti ovariche. Perdere peso se sei in sovrappeso ma anche assumere la pillola contraccettiva per controllare gli ormoni.

Per ovviare al problema dal punto di vista estetico ci sono due per rimuovere o schiarire i peli. Quelli maggiormente consigliati sono due: l’elettrolisi. Prevede l’inserimento di un piccolo ago in ogni follicolo pilifero. Depilazione laser. Un raggio di luce altamente concentrato (laser) viene fatto passare sulla pelle per danneggiare i follicoli piliferi e impedire la crescita dei peli.