Perché dovresti mettere una banana vicino ai pomodori verdi

Esiste un rimedio che stanno usando numerose persone con i pomodori verdi, e consiste nel mettere vicino a questo ortaggi una banana.

Si è un mai diffusa l’abitudine di utilizzare i numerosi rimedi naturali all’interno delle nostre case, ciò che è un tempo sembrava straordinario adesso è un’abitudine per moltissimi italiani.

Un esempio pratico per capire quanto stiamo dicendo, non a caso, è rappresentato dall’utilizzo della banana anche fuori dell’alimentazione. Infatti, le bucce di questo frutto sono considerati dei validi concimi, motivo per cui il consiglio e quelli di metterlo sempre all’interno del terriccio del nostro vaso oppure in giardino a seconda della pianta che intendiamo concimare.

Come possiamo utilizzare la buccia della banana?

La banana nel corso degli ultimi anni è diventata una fedele aiutante in casa sotto molteplici punti di vista, soprattutto per gli amanti del giardinaggio dato che la buccia come abbiamo spiegato precedentemente contiene numerose proprietà nutrizionali che fanno bene alle nostre piante.

Allo stesso modo, potreste avere degli effetti stupefacenti mettendo semplicemente delle banane vicino a dei pomodori verdi, quindi non ancora maturati e vorresti accelerare tale processo. Per realizzare tutto nel migliore dei modi, però, ci sono dei passaggi che dovrete eseguire accuratamente e in modo corretto.

Perché mettere le banane vicino i pomodori?

Se i vostri pomodori sono ancora verdi e vorreste accelerare il processo di maturazione dell’ortaggio, sarà sufficiente sfruttare il potere delle banane. Prima di ogni cosa però sarà necessario lavare con molta attenzione i nostri pomodori verdi, e asciugarli con un panno pulito al fine di rimuovere eventuali muffe o residui di insetti.

Successivamente riponiamo i nostri pomodorini all’interno di un sacchetto di carta, ancor meglio una scatola di cartone. Infine, poggiate sui pomodori la vostra banana che deve essere ancora verde all’estremità. Così facendo i pomodori producendo etilene in combinazione con quello delle banane accelereranno renderanno più veloce processo di maturazione.

Una volta concluso questi passaggi, passiamo a sigillare il sacchetto o la scatola di riferimento in modo ermetico e provvediamo a controllare ogni giorno lo stato dei nostri pomodori. Saranno sufficienti solo pochi giorni per avere dei pomodori rossi, ricchi di succo, e soprattutto super deliziosi. Successivamente riponiamo i pomodori in un luogo con una temperatura che si aggira intorno ai 20 gradi, o in frigo se state provvedendo a questo durante la stagione estiva, e procedete con le ricette che intendete realizzare. Provare per credere e rimanere piacevolmente stupiti!