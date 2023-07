Sei quella che dormi con i capelli bagnati, non lo fare più: rischi di correre in ospedale

D’estate in particolare con le temperature molto calde si evita molto spesso di asciugare i capelli con il phon e si va a letto con la testa bagnata. Non è la cosa più consigliata da fare ci potrebbero conseguenze per la tua salute.

Si sa d’estate il rito dello shampoo diventa assai faticosa. Accendere il phon quando ci sono 40 gradi è un’impresa eroica, soprattutto per chi ha capelli lunghi e folti. Molto spesso si va a dormire tutte umidicce e questo comporta conseguenze gravi per la nostra salute, a tal punto che si può dover correre persino in ospedale.

Per evitare problemi, la cosa migliore da fare è mettere una cuffia da doccia quando ci si lava la sera. Per evitare di trovarci con la nuca ed il collo bagnati. Infatti gli esperti consigliano di lavare i capelli di giorno, poiché l’aria li asciuga più velocemente ed elimina i microbi. Altra cosa consigliata è spazzolare i capelli una volta asciugati perché durante la notte anche loro trovano ristoro e di giorno appaiono più luminosi e senza pieghe strane.

Non occorre applicare un trattamento specifico prima di dormire. La notte è il momento ideale per lasciar respirare il cuoio capelluto. Eccezion fatta per i capelli fragili e sensibilizzati: in questo caso, prima di dormire, applica un impacco d’olio, 1 o 4 volte al mese a seconda del loro stato.

Dormire con i capelli bagnati: le conseguenze

Come abbiamo già detto andare a letto con i capelli bagnati ci creerebbe numerosi acciacchi e la mattina successiva ci sveglieremmo come se fossimo dei rottami. Nel dettaglio, vi mostriamo cosa potrebbe accadervi se evitereste di usare il phon.

Una delle prime conseguenze è il mal di testa forte, lo sbalzo di temperatura, provocherebbe cefalea grave. Se volete avere sempre i capelli forti e sani, evitate di andare a dormire con la testa umida dopo aver fatto la doccia. I capelli potrebbero spezzarsi.

A differenza di quando lavate i capelli durante il giorno, di sera non c’è aria sufficiente perché si asciughino del tutto e a contatto con il calore del letto si crea il clima perfetto per la formazione di funghi, batteri e persino gli accumuli di forfora. Inoltre l’umidità renderebbe i capelli ancora più grassi.

Gli sbalzi di temperatura che si producono quando si va a letto con i capelli bagnati possono debilitare il sistema immunitario e scatenare allergie o raffreddore ma anche dolori cervicali e muscolari.