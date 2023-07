Problemi di pelle: gli 8 alimenti che devi evitare per avere altre complicazioni

Pelle grassa, sensibile, con impurità o acne. Le donne della nuova generazione danno molta importanza al culto della pelle con delle vere e proprie beauty routine. Alla base per una pelle sana e luminosa c’è una buona alimentazione.

La pelle è l’organo più esteso del corpo e come qualsiasi altra componente del tuo fisico può ammalarsi: traumi, infezioni o tumori cutanei sono le malattie più comuni. La pelle è strutturata in tre strati. Epidermide è lo strato esterno, quello che puoi vedere e toccare. Il Derma è lo strato di mezzo ed è composto da tessuto elastico e fibroso. È qui che puoi trovare il famoso collagene, che dà tono e un aspetto più giovane al tuo viso. Lo strato adiposo (chiamato anche strato sottocutaneo): contribuisce a isolare il corpo dal caldo e dal freddo.

La pelle, essendo particolarmente esposta può essere esposta a vari fastidi o addirittura malattie. A soffrire di malattie della pelle sono ben 15 milioni di italiani. Le principali malattie dermatologiche si dividono in dermatiti, micosi, parassiti, alopecie, tumori benigni e maligni, genodermatosi, malattie veneree, malattie autoimmuni, ulcere e ustioni.

Le cause per cui si sviluppano questi disturbi sono svariate: : potresti sviluppare patologie favorite dallo stress, che causano prurito oppure la comparsa di macchie, oppure i cambiamenti della tua cute potrebbero essere semplicemente legati a una reazione allergica. In questi casi bisogna prestare attenzione anche all’alimentazione.

La cura della pelle parte dall’alimentazione

Dal mangiare sano dipende gran parte del nostro benessere fisico e psicofisico. Anche la nostra pelle ne risente. La maggior parte delle impurità sono frutto di abitudini alimentari errate.

Quando si ha l’acne tra gli alimenti sconsigliati per esempio il latte, proteine del siero del latte in polvere, alimenti trasformati, zucchero bianco raffinato, alcol, oli vegetali, glutine, snack preconfezionati.

Gli alimenti amici per la pelle, sono invece: il Tè verde, che svolge azione antitumorale e antinfiammatoria. Non dimentichiamo che è anche un ottimo drenante e può aiutare a schiarire le occhiaie. La curcuma, spezia famosa per la sua azione antinfiammatoria. Frutti rossi e frutta secca. Semi di lino, cereali integrali e cioccolato fondente, ricco di polifenoli e di elementi che svolgono un’azione antiossidante.

Le pelli mature devono fare scorta di vitamina E, che troviamo in mandorle, avocado e spinaci, vitamina C, presente negli agrumi, nelle fragole, nei pomodori, e degli omega 3 del pesce azzurro, oltre che dei carotenodi presenti in frutta e verdura arancione. Infine, in estate, per prevenire le macchie della pelle, mangiate più kiwi, uva, cavoli spinaci, zucchine, ricchi di luteina e reaxantina.