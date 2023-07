reddito di Cittadinanza, chi può ancora riceverlo e per quanto tempo

Inversione di marcia sul Reddito di Cittadinanza, dopo gli ultimi aggiornamenti ecco che può ricevere il sussidio e per quanto tempo sarà a sua disposizione.

Il governo capitanato da Giorgia Meloni a posto come primi lavori al timone della squadra di governo proprio quelli riguardanti la rimodulazione del Reddito di Cittadinanza, fino alla sua definitiva estinzione.

Il sussidio economico, infatti, è stato spesso oggetto di discussione in parlamento e non solo, ritenuto in alcuni casi non conforme allo stato di legge con la quale è stato creato, motivo per cui a oggi sarebbero davvero pochissime le persone che grazie a questo siano stati in grado di trovare lavoro. Sulla base di tale motivazione, obiettivo del governo meloni sarebbe quello di restituire dignità alla persona attraverso lavoro senza però privarli di un sussidio economico, questo non sarà più il Reddito di Cittadinanza.

Chi ha ancora diritto al Reddito di Cittadinanza?

Nei mesi scorsi sono stati annunciati cambiamenti sostanziali riguardanti il Reddito di Cittadinanza, i quali era previsto per le persone raggiunto la maggiore età fino 59 anni abile al lavoro, i quali non avessero miliare disabili, minori o persone essere superato i sessant’anni. Si trattava di un sussidio che prevedeva sette mensilità, passate poi a 18 con possibilità di essere rinnovate fino al 2022.

Con l’avvento del 2023 è la nuova Legge di Bilancio firmata dal Governo Meloni, questo supporto economico prevede la formazione e lavoro che partirà ufficialmente da settembre dello stesso anno. A gennaio del 2024 il Reddito di Cittadinanza verrà sostituito dall’Assegno di Inclusione con corsia preferenziale per avere accesso al lavoro.

Nonostante tutto, comunque sia, il Reddito di Cittadinanza per i cittadini italiani, europei ed extra comunitari in regola con permesso di soggiorno e residenti in Italia da almeno 10 anni, rimarrà comunque attivo per coloro che rientrano nei casi di povertà.

Reddito di Cittadinanza: ecco per chi rimane e per quanto

In attesa dell’introduzione di nuovi incentivi economici per provvedere al sostentamento delle famiglie meno abbienti da parte del governo di Giorgia Meloni, dunque, rimane attivo il Reddito di Cittadinanza in alcuni casi specifici.

Secondo quanto reso noto dagli organi di stampa e governativi, il Reddito di Cittadinanza rimarrà attivo per i nuclei familiari con la loro interno disabili o minori. In questi casi rientrano anche famiglie con persone over 60. In ogni caso, si tratta di un sussidio a tempo determinato dato che l’obiettivo del governo rimane quello di rimuovere definitivamente il Reddito di Cittadinanza e favorire incentivi economici inclusive, diretta migliorare le condizioni di vita della persona e favorire un accesso oppure un ritorno al mondo del lavoro. Infatti, il reddito di cittadinanza anche in questi casi specifici rimarrà attivo fino al 31 dicembre 2023, quando la nuova Legge di Bilancio andrà determinare quelli che saranno tutti gli incentivi economici previsti per il 2024.