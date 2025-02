Sarah Toscano ha una sorella maggiore che le somiglia tantissimo: l’hai mai vista?

Chi è Giulia, la bellissima sorella di Sarah Toscano: è più grande di qualche anno della cantante e lavorano insieme.

Sarah Toscano è diventata particolarmente nota grazie alla partecipazione nella ventitreesima edizione di Amici. L’anno scorso ha infatti esordito per la prima volta nel talent di Maria De Filippi, voluta da Lorella Cuccarini che l’ha portata fino al Serale. La giovane è riuscita ad arrivare in finalissima e nel confronto con la ballerina Marisol, ha avuto la meglio, portando a casa la vittoria e il montepremi finale.

In seguito ha avuto modo di spostarsi in giro per l’Italia, per far ascoltare le canzoni del suo disco ed è stata accompagnata, ovunque, da migliaia di persone. Adesso sta vivendo una delle esperienze più belle e complicate della sua carriera: è infatti tra i 29 big del Festival di Sanremo. Per quanto riguarda la sua vita privata, non tutti sanno che la cantante ha una sorella più grande, con cui ha un legame molto forte, che le somiglia tantissimo.

Sarah Toscano, chi è sua sorella Giulia: la somiglianza non passa inosservata

Tra i big di Sanremo spicca sicuramente Sarah Toscano, una delle più giovani artiste di quest’anno. Da poco è uscita da Amici e in pochi mesi la sua carriera ha spiccato letteralmente il volo. La giovane è una ragazza molto bella e dolce, ma a quanto pare questa è una qualità di famiglia. Infatti, anche sua sorella maggiore ha la medesima bellezza: si chiama Giulia, ha circa 31 anni e lavora proprio con la cantante.

È infatti la sua manager e l’accompagna i tutti i suoi movimenti. Non a caso, è stata vista più volte dietro le quinte del Festival di Sanremo. Come è evidente dalla foto, Giulia è una donna molto bella e per alcuni tratti somiglia in modo particolare a Sarah. Hanno infatti gli stessi lineamenti e lo stesso sguardo. A quanto pare la sorella dell’ex vincitrice di Amici è un’imprenditrice, ed è a capo di una società che supporta i clienti nell’avvio di nuove attività.

Vive a Milano, ma è originaria di Vigevano. Sul suo canale Instagram è seguita da oltre 10 mila persone e sono tante le foto che condivide, in particolare molte sono legate alla sua passione per l’equitazione. Su Linkedin, invece, fa sapere di essere un’appassionata di culture straniere e di diritto. Sarah è molto legata a sua sorella e le due sono apparse insieme persino sul red carpet alla Mostra del cinema di Venezia.