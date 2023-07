Sei amante della birra, ne puoi bere in quantità industriali risparmiando

La birra è una bevanda che piace a giovani e meno giovani. E’ rinfrescante, la si accompagna con piatti di carne e pizza. Sono tanti i benefici e come vedremo dal trucco è possibile berne in quantità industriali.

Thomas Jefferson diceva che “La birra, bevuta con moderazione, addolcisce il temperamento, ravviva lo spirito e favorisce la salute.” Molto amata dai giovani, perfetta in estate. La birra bionda, rossa, doppio malto, la puoi bere a pranzo e a cena e sembra, sembra non in eccesso, faccia bene al corpo e allo spirito perchè ci renderebbe più allegri.

La birra ha origini antichissime e il suo consumo era molto diffuso in Mesopotamia. Considerata un vero e proprio alimento, tanto che i Sumeri la chiamavano “pane liquido”, mentre gli Egizi furono i primi a usarla a scopo terapeutico. Ma ovviamente la prima conseguenza del bere molta birra è la cosiddetta pancetta antiestetica negli uomini.

Per non eccedere con questa bevanda, il più delle volte non adatta ai celiaci perché prodotta con malto d’orzo, frumento o segale, non bisogna superare un bicchiere al giorno per le donne e due per gli uomini. Meglio ancora di limitarsi a una al giorno, da consumare durante i pasti.

Tra i maggiori benefici della birra, ve ne elenchiamo alcuni: diminuisce il rischio di cancro; previene l’osteoporosi; previene l’insorgere di malattie cardiovascolari; diminuisce il rischio di diabete; mantiene i reni in salute; favorisce la digestione e aiuta a dimagrire; diminuisce i sintomi del raffreddore; previene l’insorgenza di malattie neurodegenerative; è un toccasana contro l’ansia e depressione.

Il trucco: bevi birra risparmiando

La prima domanda che sicuramente vi siete posti, voi birra dipendenti: è come faccio a risparmiare? Semplice! Basta produrre la birra in casa con un kit ed una ricetta ad hoc. Per iniziare ogni kit di fermentazione deve essere composto da un prodotto fertilizzante, un fermentatore chiuso con un tappo ermetico, un rubinetto, un gorgogliatore, un termometro adesivo a cristalli liquidi, un densimetro per birra cilindro da test, un tappatore standard, un dosatore per lo zucchero, uno sterilizzatore per le bottiglie e una confezione di malto luppolato.

Un kit di fermentazione completo ha una capacità di 23 litri e viene venduto a 120 euro, mentre se il modello è in acciaio il suo prezzo sarà di 380 euro

La procedura classica è molto facile da eseguire, e tutto questo grazie allo speciale kit di fermentazione della birra. Inoltre si può ottenere una bevanda priva di conservanti artificiali o coloranti, quindi è del tutto pulita e soprattutto buonissima. Basta unire dell’acqua calda al composto, per poi aggiungere lo zucchero e farlo bollire per cinque minuti. Dopo i 30 giorni dalla maturazione la birra potrà essere bevuta. Alla salute!