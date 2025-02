Smartphone, il semplice trucco per far aumentare la durata della batteria

Un semplice e rapido trucco può rivelarsi fondamentale per migliorare l’autonomia dello smartphone: capiamo come metterlo in pratica.

Gli smartphone ormai fanno parte della quotidianità. Utilizzando questi dispositivi è possibile svolgere innumerevoli attività e le funzioni disponibili, con il passare del tempo ed il lancio di nuovi modelli, sono sempre più numerose.

Uno dei problemi più comuni che riguarda gli smartphone, indipendentemente dal modello, è sicuramente la durata della batteria. Nonostante i produttori introducano sistemi all’avanguardia così da garantire un utilizzo maggiore prima della ricarica, molti utenti lamentano la problematica legata all’autonomia disponibile. Esistono vari trucchi e strategie per avere una durata maggiore e tra questi rientra anche un metodo che in pochi conoscono.

Batteria smartphone, la funzione da disattivare per migliorare l’autonomia

Negli ultimi anni, sono state introdotte dalle aziende di smartphone sempre più applicazioni, software e hardware all’avanguardia per migliorare l’esperienza dell’utente. Tecnologie all’avanguardia che consentono di effettuare molte attività, ma che sembrano non aver risolto uno dei problemi più diffusi: l’autonomia della batteria.

La durata della batteria può essere ottimizzata mettendo in atto varie strategie, ad esempio con l’attivazione della modalità di risparmio energetico o cancellando le app inutilizzate che continuano a girare in background. Non solo, in realtà esiste un altro trucco, semplice come quelli messi in pratica per la mancanza di segnale, che permette di migliorare l’autonomia dello smartphone: per metterlo in pratica basta disattivare una particolare funzione, stiamo parlando della modalità Always-On. Quest’ultima è presente in tantissimi modelli, soprattutto quelli più recenti, e disattivandola è possibile migliorare l’autonomia in maniera significativa.

Nello specifico, la modalità Always-On che permette di ricevere le varie notifiche, dai messaggi ai social network, e visualizzare alcuni dettagli, come data e ora, in qualsiasi momento anche se lo schermo dello smartphone è spento. Per quanto possa risultare molto utile, la funzione riduce sensibilmente la durata della batteria.

Per disattivarla bastano poche semplici mosse. Nei dispositivi Android, sarà necessario recarsi nelle impostazioni dello smartphone e rintracciare la funzione che in base al modello potrebbe essere chiamata con un nome diverso, come ad esempio “Always on Display” o “Mostra sempre ora e informazioni”. Su iOs, la procedura è identica per tutti i modelli: basta aprire la sezione “Schermo e luminosità” presente in Impostazioni e togliere la spunta su “Display Always-On”.

Ovviamente, la funzione può essere riattivata in qualsiasi momento effettuando la procedura appena descritta. Molti utenti, difatti, apprezzano la modalità Always-On perché consente di visualizzare istantaneamente le notifiche ricevute senza la necessità di sbloccare il dispositivo.