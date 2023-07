Stefano De Martino il segreto sull’addio a Belen | Scomode verità sulla Rodriguez

La fine della storia d’amore tra Stefano de Martino e per Belen Rodriguez nasconderebbe ancora un grande segreto, come dei verità che fa riferimento proprio alla showgirl.

Impossibile negare come l’ennesimo addio tra Stefano De Martino e Belen sia arrivato in modo del tutto inaspettato, proprio quando anche fan credevano ormai che la coppia avesse trovato la tanta felicità desiderata e rincorsa per anni.

Una crisi incredibile che ha travolto il ballerino campana e la conduttrice di casa Mediaset, fin quando la fine del loro immenso amore non è stata certa per fan è confermata anche alla stampa nazionale. Eppure, ci sono ancora altre sfaccettature che fanno riferimento alla famosa coppia e segreti che stanno animando lo scenario della cronaca rosa.

Ancora segreti per Stefano e Belen?

La fine della storia d’amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez arriva dopo un biennio di serenità in modo del tutto inaspettato, quando non me ne fan credevano potesse essere possibile dato che la coppia sembrava aver raggiunto l’equilibrio desiderato.

Un momento magico della vita di entrambi, costellato da una famiglia allargata apparentemente felice ma che è stata di nuovo messa ko da una crisi che ha spazzato bis ogni cosa. Infatti, in men che non si dica nella cronaca rosa sono arrivati i primi rumour riguardanti la fine di un grande amore, insieme alle foto che ritraggono Belen al fianco del nuovo presunto compagno nonché un imprenditore della Milano bene.

Scomode verità per Stefano De Martino

Attualmente sia Stefano De Martino che Belen Rodriguez stanno cercando la loro serenità è un nuovo modo per ricominciare l’uno senza l’altra. Lo show Men campano attualmente si troverebbe a Disneyland insieme al figlio Santiago per sfuggire paparazzi, mentre per lo stesso motivo Belen è stato costretto a lasciare la propria casa di Milano e rifugiarsi in un famoso hotel della città.

Un cambiamento di vita radicale seguito da una notizia lanciata da Dagospia in queste ultime ore, secondo la quale Stefano de Martino già da qualche tempo a questa parte avrebbe preso parte delle serate in discoteca come special guest. Eventi volutamente tenuti nascosti, i quali avrebbero permesso all’artista di accinge ad una buona fonte di guadagno. Un rumore che almeno per il momento resta coperto da un fitto silenzio stampa, mentre i fan dell’ex coppia si chiedono se le serate di Stefano De Martino in discoteca siano alla base della nuova crisi che ha travolto la storia d’amore con Belen Rodriguez.