10 isole in Europa che forse non conosci: da visitare almeno una volta nella vita

L’Europa è un continente che offre una vasta gamma di destinazioni mozzafiato, tra cui alcune isole poco conosciute ma incredibilmente affascinanti.

Queste perle nascoste sono ideali per chi cerca avventure uniche, paesaggi naturali incontaminati e un tuffo nella storia e nella cultura locale.

Andiamo a vedere tutto più da vicino.

10 isole in Europa: piccoli paradisi da scoprire

Scopriamo insieme dieci di queste meravigliose isole.

Mljet o Meleda, Croazia

Mljet, nota anche come Meleda, rappresenta uno dei gioielli più preziosi del sud della Croazia. Caratterizzata dalla sua natura selvaggia, l’isola ospita due laghi di acqua salata all’interno del suo Parco Nazionale, offrendo scenari naturali semplicemente mozzafiato e numerose possibilità di avventura all’aria aperta. Per gli amanti della storia, il monastero benedettino del XII secolo costituisce una tappa obbligatoria.

Egina, Grecia

Situata a breve distanza da Atene, Egina si propone come la perfetta fuga dalla calura estiva. L’isola è un incantevole mix di bellezze naturali e tesori storici, tra cui spicca il famoso Tempio di Aphaia. Le sue spiagge invitano al relax e allo snorkeling, mentre la gastronomia locale saprà certamente deliziare i visitatori con le sue specialità a base di pistacchi.

Fehmarn, Germania

Per gli appassionati di kitesurf, Fehmarn in Germania offre condizioni ventose ideali per praticare questo sport acquatico. Oltre agli sport d’acqua, l’isola vanta paesaggi incantevoli e centri termali dove rilassarsi completamente. La sua facile accessibilità da Amburgo la rende una meta perfetta per brevi gite fuori porta.

Inis Oirr, Isole Aran, Irlanda

La più piccola delle Isole Aran, Inis Oirr, è un vero tesoro irlandese dove tradizione e naturale si fondono armoniosamente. Le sue spiagge bianche formano un contrasto straordinario con le acque dell’Atlantico, creando scenari indimenticabili. L’invito a scoprire antiche rovine e passeggiare nei prati fioriti rende questa isola un luogo magico.

Belle-Île en Mer, Bretagna, Franca

In Bretagna, Belle-Île en Mer affascina i visitatori con le sue scogliere frastagliate ed estese spiagge sabbiose, che hanno ispirato artisti del calibro di Monet.Lontano dall’affollamento dell’alta stagione estiva, l’isola offre momenti di tranquillità assoluta e permette esplorazioni panoramiche lungo il sentiero GR 34. La cucina locale poi, soddisfa anche i palati più raffinati.

Isole Cies, Galizia, Spagna

Le Isole Cíes sono state definite dal Guardian tra le migliori spiagge del mondo; limitano l’accesso giornaliero a 2200 visitatori per preservare il loro ambiente naturale eccezionale. Offrono un rifugio per uccelli marini e sono perfette per escursioni panoramiche o semplicemente per godersi le spiagge idilliache.

Hiiumaa, Estonia

Con la sua varietà paesaggistica che va dalle foreste dense alle coste frastagliate Hiiumaa è un luogo dove natura e cultura si incontrano offrendo spunti creativi agli artisti ed esperienze autentiche ai visitatori in cerca di tranquillità.

Samotracia, Grecia

Samotracia promette avventure tra i suoi sentieri escursionistici che attraversano paesaggi montuosi fino a raggiungere spiagge deserte e piscine termali naturali ideali per chi cerca una vacanza attiva immersa nella natura selvaggia.

Isola margherita, Budapest, Ungheria

Nel cuore del Danubio Isola margherita offre uno spazio verde sereno nel mezzo dell’urbanizzazione di Budapest. Con strutture termali parchi ben curati ed eventi culturalmente vivaci rappresenta una vera oasi cittadina.

Isole Lyngør Norvegia

Le Lyngør offrono panorami mozzafiato tipici della Norvegia, ma in chiave più tranquilla ed esclusiva. Accessibili solo via mare queste isole promettono relax assoluto tra antiche case colorate senza auto né rumori moderni. Tutte queste destinazioni dimostrano quanto sia vasto ed eclettico il patrimonio insulare europeo ciascuna con la propria identità storia e cultura. Da non perdere l’opportunità di esplorarle approfittando della loro relativa vicinanza.