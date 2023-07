I consigli utili di Benedetta Rossi per far durare il vostro basilico tutta l’estate

Benedetta Rossi, è una food blogger molto amata, i suoi consigli sono molto seguiti dalla casalinghe di tutta Italia. E’ seguitissimo il suo blog. In vista dell’estate stanno spopolando i consigli utili per far durare il basilico.

Il basilico è molto usato in estate e la più utilizzata delle erbe aromatiche, lo mettiamo nel sugo di pomodoro fresco e nelle nostre insalate a base di pomodori, salvaguardarlo in estate dal caldo, diventa una missione.

Ci sono alcuni metodi per conservare il basilico fresco, le cui foglie da turgide si ingialliscono dopo 3 settimane. Il primo metodo di conservazione: si serve di buste di plastica, riuscirete a mantenere la freschezza delle foglie per poco tempo. Il secondo: usa un vaso di vetro. Immergendo i fusti di basilico con radici, per qualche settimana potrete avere la pianta aromatica fresca a disposizione. Il terzo metodo con la carta assorbente. Avvolgete con questo materiale i gambi e riponete il basilico nella parte meno fredda del frigorifero.

Il metodo più antico per conservarlo è quello sotto sale. Pulite le foglie, lasciatele asciugare e tenetele a portata di mano per spruzzarvi uno strato di sale su ognuna. Fate degli strati all’interno del contenitore. Dopo una decina di strati, premete delicatamente schiacciandoli, ma senza rompere le foglie. Continuate a riempire e aggiungete dell’altro sale per compattare il tutto: scuotete il contenitore per amalgamare il tutto e far penetrare i granelli fra le varie foglie. Una volta completata l’operazione, mettete il contenitore in un posto asciutto e fresco come la cantina o il ripostiglio.

I consigli di Benedetta Rossi

Se non si vuol rinunciare alla nostra pianta di basilico sul balcone, la food blogger più amata dagli italiani, ci dispensa i consigli giusti.

Un modo per conservare il basilico in freezer è quello di frullarlo con un po’ d’olio extravergine d’oliva e, se vogliamo, di sale, fino a creare un composto denso e omogeneo. Quindi, aiutandoci con lo stampino per i cubetti di ghiaccio, creiamo dei cubetti di condimento al basilico.

Un ultimo modo che voglio suggerirvi per conservare il basilico è essiccarlo. Dopo aver lavato per bene le foglie le disponiamo su una teglia da forno, sempre ben distanziate. E le lasciamo essiccare a una temperatura di 80°C per circa un’ora e mezza. Una volta pronte tritiamo le foglie, anche con le mani, e le mettiamo in un barattolo, da conservare in dispensa o comunque in un luogo fresco e asciutto.