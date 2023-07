5 luoghi da visitare gratis a Parigi nel 2023

Tra le città più visitate al mondo c’è senza ombra di dubbio Parigi: ecco 5 luoghi in cui recarsi senza spendere un euro.

Parigi è una città che si caratterizza per la vastissima quantità di luoghi da visitare. A tal proposito, può essere utile sapere che ci sono alcuni di essi che possono essere visitate senza spendere un euro e che quindi sono completamente gratis.

Per tutti coloro che quest’anno hanno deciso di volare alla volta della capitale parigina, di seguito andremo a fornire un elenco dei luoghi da visitare gratuitamente e che si distinguono in ogni caso bellezza ed importanza.

Parigi, luoghi da visitare gratis nel 2023

Parigi rientra sicuramente tra le città più belle e visitate al mondo dal momento che vanta un’ampia scelta di musei, monumenti, parchi e chi più ne ha più ne metta. In genere, è considerata una meta particolarmente costosa, ma in realtà può essere utile sapere che nella capitale parigina è possibile visitare tantissimi luoghi in maniera del tutto gratuita. Di seguito vi sveliamo quali sono i 5 da non farsi assolutamente scappare.

Da citare è la Basilica del Sacro Cuore sita nel quartiere di Montmartre. Si tratta di una costruzione che risale all’epoca ottocentesca e che si caratterizza per lo stile romanico-bizantino. Salendo all’interno della Basilica in questione, in particolare, è possibile godere di una vista mozzafiato su Parigi.

Nei pressi dell’università della Sorbona, poi, troviamo i “Jardin du Luxembourg”. Si tratta di un parco dove tantissimi turisti si recano per trovare relax e tranquillità. Qui inoltre è possibile ammirare delle magnifiche statue dedicate ai personaggi che hanno contribuito a rendere grande la Francia tra cui, ad esempio, quella di Charles Baudelaire.

Ancora, per gli amanti dei musei letterari, non ci si può non visitare la casa di Victor Hugo. .Questa si trova situata all’interno del palazzo di Rohan-Guéménée ed è aperta tutti i giorni, tranne il Lunedì, dalle 10:00 alle 18:00.

Altri luoghi da visitare gratis a Parigi

Nell’elenco dei luoghi che si possono visitare gratis a Parigi rientra anche il Moulin Rouge. Si trattai di una costruzione dalle piccole dimensioni e di colore rosso. Col tempo, grazie alle cortigiane che lavorano a spettacoli di cabaret, è divenuta simbolo del french cancan. Oggi, infatti, il Moulin Rouge è divenuto senza ombra di dubbio un simbolo di Parigi, noto in tutto il mondo.

In ultima analisi, bisogna citare il Museo del Cinema francese che è ideale da visitare nel caso in cui si è appassionati di filmografia. Qui è possibile trovare più di 40 mila oggetti, film e documentari legati al mondo del cinema francese. In questo caso, però bisogna precisare che l’ingresso è a pagamento, tuttavia, la domenica è possibile visitarlo gratuitamente.