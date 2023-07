Abbassa la bolletta della luce in estate, ma non è il condizionatore che ti ammazza

Ecco come fare ad abbassare la tua bolletta in estate. E questa volta la colpa non è del condizionatore.

In estate può capitare di ricevere una bolletta della luce più alta rispetto al solito. Colpa degli aumenti che quest’anno hanno colpito le utenze, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, ma non solo. Spesso infatti non si fa troppo conto all’energia che si spreca, non rendendosi conto poi degli effetti che si avranno sul conto finale. Per risparmiare, bisogna iniziare a fare maggiore attenzione, solo così si riuscirà ad abbassare la cifra da pagare.

Tutti, ovviamente, pensiamo al condizionatore. Questi apparecchi sono utilizzatissimi in estate e certamente hanno un peso piuttosto importante sulla nostra bolletta. Sicuramente si può risparmiare molto facendone un utilizzo più attento, ma non è questo l’elettrodomestico che impatta di più sulla nostra bolletta.

Attenzione al frigorifero

Molti sottovalutano quelli che sono i consumi del frigorifero. Questo elettrodomestico viene accesso ogni giorno tutto il giorno. E’ l’unico che viene sempre tenuto acceso e che consuma 24 h su 24. In estate, soprattutto, visto il caldo i consumi del frigorifero e la necessità di utilizzarlo aumenta, con effetti sulla nostra bolletta.

Anche i consumi del frigorifero però con un po’ di accortezza si possono ridurre. Con questi piccoli trucchi, avrà bisogno di meno energia. A fine mese la vostra bolletta vi ringrazierà di sicuro e troverete un grosso risparmio. Ecco come dovete fare.

Risparmiare sul frigorifero

Per prima cosa, ricordatevi che non è necessario tenere il frigorifero a temperature bassissime. Risichiate di rovinare i prodotti e di consumare inutilmente energia. La temperature ideale del frigorifero è tra i 4 e i 5 gradi, mentre quella del congelatore è di – 18 gradi.

Ricordatevi di non tenere il frigorifero aperto per molto tempo. Finirete col riscaldare l’interno e consumare inutilmente energia per rinfrescarlo di nuovo. Cercate di richiuderlo il più presto possibile. In questo senso può esservi utile organizzare lo spazio sempre nello stesso modo così da sapere subito dove si trova quello che state cercando e non perdere tempo.

Per non riscaldare l’ambiente interno, non mettete cose calde all’interno del frigorifero. Al contrario invece, approfittate per fare scongelare la roba dentro il frigo in modo che invece rinfreschi da solo. In fine, non riempite troppo il frigorifero e non ammassate troppo le cose. Farà molta fatica a rinfrescare consumando molta energia. Con questi piccoli trucchi la vostra bolletta vi ringrazierà.