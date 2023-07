Bonus energia, 150 euro nelle tasche dei romani: ecco chi può richiederlo

Nuovo bonus energia in arrivo. 150 euro finiscono nelle tasche dei romani. Ecco a chi è destinato l’incentivo.

Nell’ultimo anno il costo delle bollette è aumentato in modo davvero importante. Con lo scoppio della guerra in Ucraina su è avuto un repentino aumento dei prezzi che ha certamente preoccupato i cittadini italiani. Il governo con alcune iniziative a livello nazionale ha provato tramite incentivi e bonus ad alleggerire questo peso. Gran parte delle risorse previste nella ultima legge di bilancio sono state destinate proprio al caro bollette.

Anche le istituzioni locali però hanno predisposto aiuti ai propri cittadini in tal senso. Il comune di Roma ha per esempio pubblicato un bando che prevede un aiuto per il pagamento della bolletta.

A Roma nuovo bonus contro il caro bollette

Si tratta di un bonus di 150 euro, rivolto alle famiglie romane e destinato ad aiutare a sostenere i rincari sulle utenze avute negli scorsi mesi. Il contributo è una tantum, verrà dunque erogato solo una volta e basta.

Possono richiederlo i cittadini iscritti all’anagrafe del comune. Tra i requisiti c’è anche ovviamente l’avere intestato un contratto di utenza di energia elettrica a loro nome in una abitazione che sia a Roma o in uno dei comuni del Lazio alla data 25 Novembre 2022. Bisogna inoltre rientrare nei requisiti economici che prevedono un ISEE inferiore ai 25 mila euro.

Il comune tiene a sottolineare che il bonus è cumulabile con altri sostegni destinati al caro bollette, come per esempio quelli predisposti dallo stato. Oltre al bonus statale si può dunque aggiungere questo ulteriore beneficio per un risparmio ancora maggiore.

Come presentare domanda

Per ricevere il bonus bisogna presentare domanda in via telematica entro il 24 Luglio. Per inviarla è necessario entrare nell’apposita sezione sul sito del comune di Roma. Per l’accesso verrà richiesto l’utilizzo dello Spid o della Carta d’identità elettronica o Carta nazionale servizi (Cns). Verrà richiesto il proprio Iban, dove verrà accreditato il bonus, e una copia della bolletta della luce del periodo relativo al mese di Novembre 2022.

Tramite la sezione sarà poi possibile consultare lo stato della domanda. Questa può essere accettata, respinta, oppure “sospesa” in attesa di ulteriori valutazione e accertamenti. Per maggiori informazioni sulla procedura è attivo il servizio “Chiama Roma 060606”, e si può fare riferimento anche gli Uffici relazioni con il pubblico dei Municipi o del Dipartimento Politiche Sociali e Salute.