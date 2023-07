Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, matrimonio extralusso: ecco quanto hanno speso

Quelle che si sono celebrate tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono nozze davvero super lussuose. Ecco quanto hanno spesso per realizzarlo.

Chiara Nasti è oramai particolarmente nota al pubblico social dal momento che da diverso tempo svolge la professione di fashion influencer. Non a caso, la donna può vantare tantissimi followers che ogni giorno sono interessati ai contenuti che decide di pubblicare sui suoi profili. Spesso e volentieri però in verità la Nasti è stata al centro di forti polemiche e critiche da parte di diversi utenti. In particolare, è stata accusata di essere eccessivamente esibizionista per via dei gioielli e degli abiti che non disdegna di mettere in bella mostra.

Alla luce di quanto detto, in molti si chiedono quanto abbia speso per organizzare il matrimonio extralusso insieme al suo Mattia Zaccagni. Di seguito vi forniamo tutti i dettagli in merito ad un evento per il quale la coppia ha deciso di non badare a spese.

Chiara Nasti, tra carriera e vita privata

Chiara Nasti a Napoli nel 1997 e fin da giovanissima ha mostrato un forte interesse per il mondo della moda. Non a caso, a soli 16 anni cominciò a muovere i primi su Facebook fornendo consigli di bellezza alle utenti. In ogni caso, la notorietà vera e propria è arrivata in seguito alla sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, nel 2018. Questa esperienza televisiva, infatti, le permetta di essere conosciuta anche dal grande pubblico e ad oggi rientra senza ombra di dubbio tra le influencer più seguite.

La donna, peraltro, è stata parecchio chiacchierata anche per le sue relazioni amorose. In particolare, ha fatto molto scalpore la liason con Nicolò Zaniolo, noto calciatore della Roma. In ogni caso tra i due le cose non andarono per il verso giusto, ma poco dopo incontrò quello che il 20 giugno di quest’anno è divenuto il suo attuale marito, Mattia Zaccagni, con il quale ha avuto anche un figlio.

La coppia è apparsa fin da subito in estrema sintonia e non è stata esente ad alcune critiche riguardanti sempre le loro spese folli. Basti pensare infatti che in occasione del Gender reveal hanno deciso di affittare l’intero Stadio Olimpico di Roma.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, quanto è costato il matrimonio?

Alla luce di quanto appena detto sorge spontaneo chiedere a quanto ammontino le spese sostenute dalla coppia Zaccagni-Nasti per organizzare il matrimonio. Tanto per cominciare, bisogna dire che nel giorno delle nozze, l’influencer ha indossato ben 3 abiti. Tra questi, l’abito da sposa pare le sia costato ben 20mila euro dal momento che è stato realizzato con tessuti pregiati e una lavorazione molto particolare.

In riferimento al ricevimento, bisogna dire che l’affitto esclusivo di villa Miani è costato all’incirca 12 mila euro. A questi poi si sono da aggiungere i 180 euro a persona del menù. Calcolando che gli invitati pare siano stati all’incirca 200, il costo è davvero esorbitante. A queste spese, infine, vanno aggiunte quelle relative agli effetti speciali e alle luci. Insomma si può parlare a tutti gli effetti di un matrimonio in pompa magna.