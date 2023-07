Ciclo mestruale: tutti i falsi miti da rimettere in discussione

Ogni mese per ogni donna è un appuntamento fisso, il ciclo è qualcosa che cambia il corpo di una donna ed anche gli stati d’animo. Non è sempre una passeggiata ma ci sono alcune cose sulle mestruazioni che sono leggende metropolitane.

Il ciclo mestruale è un evento fisiologico che tocca ad ogni donna e si presenta una volta al mese. Il primo appuntamento con questo iniziale stravolgimento psicofisico ha inizio con la pubertà: la comparsa della prima mestruazione (menarca) è il sintomo che la donna è diventata fertile e in grado di procreare. In pratica si verifica generalmente tra i 10 e i 16 anni di età, in media intorno ai 12 anni.

L’ultima mestruazione coincide invece con la conclusione della vita fertile della donna e corrisponde alla menopausa che si presenta, abitualmente, tra i 45 e i 55 anni, età in cui le ovaie cessano di produrre gli ormoni sessuali e il ciclo mestruale si arresta in maniera definitiva.

Il ciclo mestruale non va confuso con il flusso mestruale, o mestruazione, che invece, indica i giorni in cui mensilmente si verificano le perdite di sangue, più o meno abbondanti dai genitali femminili. La durata del ciclo mestruale è molto variabile da donna a donna, può essere regolare o irregolare. Regolare se si presenta ogni mese nello stesso giorno, in un intervallo di tempo tra 24 e 35 giorni. È, invece, definito irregolare quando la durata degli intervalli varia di mese in mese, passando da cicli molto brevi a cicli molto lunghi o assenti (amenorrea).

Anche la mestruazione, può essere breve (2-3 giorni) o lungo (6-7 giorni), scarso o abbondante, a seconda della quantità di sangue perso, doloroso o indolore. Per ciò che concerne i sintomi uno tra i più riconoscibili è senza dubbio il mal di pancia, accompagnato dal mal di testa, nausea nei casi più gravi febbre.

I falsi miti

Quando si parla di ciclo mestruale se ne dicono tante, tra rimedi casalinghi e farmaceutici. Tanti sono pure le leggende metropolitane in circolazione. Una delle prime cose assolutamente false, riguarda il fare la doccia. Non è vero che non la si può fare con le mestruazioni.

Altra cosa non vera riguarda i rapporti sessuali, non è assolutamente vero, che non è possibile averne. E’ importante rimanere idratati e bere molta acqua. L’attività fisica aiuta. Non è vero che nel caso di donne che vivono a contatto il ciclo si sincronizza.

Il ciclo mestruale si divide in 3 fasi ed il dolore è possibile alleviarlo con questi rimedi: l’agnocasto (anche detto pepe dei monaci) per alleviare la tensione mammaria, puoi trovarlo in capsule da acquistare in erboristeria o tra gli integratori in farmacia e la resina di abete bianco fresca può aiutarti nel caso di flusso troppo abbondante, consumane tre pillole della dimensione di un pisello al giorno, oppure triturala e uniscila a un paio di cucchiaini di miele.