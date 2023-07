Mangiare la frutta secca in ufficio: i 3 motivi per farlo

La frutta secca è particolarmente indicata da consumare in ufficio: ecco quali sono i 3 buoni motivi per farlo.

La frutta secca è estremamente benefica per la salute dal momento che si distingue per l’elevato apporto di nutrienti. Questi infatti sono particolarmente utili in quanto consentono all’organismo di mantenersi in salute.

A tal proposito, va detto che gli esperti consigliano di consumarlo in ufficio per godere di 3 benefici. Di seguito vi forniamo tutte le informazioni più utili al riguardo in modo tale da promuovere una maggiore consapevolezza in merito ad un alimento che può essere considerato a tutti gli effetti un super food.

Frutta secca, perchè consumarla in ufficio

L’alimentazione gioca un ruolo fondamentale nel mantenimento di un organismo sano e in salute. A tal proposito, può essere utile sapere che gli esperti raccomandano di consumare regolarmente frutta secca. In particolare, risulta essere il cibo ideale da portare con in ufficio per uno spuntino salutare.

In linea generale possiamo dire che la frutta secca funge da vero e proprio integratore naturale per via del contenuto di vitamine, minerali e antiossidanti. Questi in particolare sono utili contro l’invecchiamento precoce delle cellule causato dall’azione dei radicali liberi. In riferimento al contenuto di minerali, inoltre, da citare sono senza dubbio il calcio, il rame e il ferro. Si tratta in tutti i casi di sostanze fondamentali per corretto funzionamento dell’organismo in quanto presiedono ad una innumerevole varietà di processi. Per quanto riguarda le vitamine, queste sono in grado di rinforzare il sistema immunitario e dunque migliorare la risposta agli attacchi esterni da parte di agenti patogeni.

Ad ogni modo, il primo motivo che deve spingere a consumare la frutta secca risiede nel fatto che aiuta a migliorare la concentrazione ed evitare distrazioni. Per via del contenuto di vitamina E aiuta a mantenere il cervello giovane contrastando lo stress ossidativo. Quest’ultimo in particolare, favorisce l’invecchiamento precoce degli organi e della pelle e aumenta il rischio di ammalarsi di patologie gravi come ad esempio il cancro o degenerative.

Altri benefici della frutta secca

Non tutti sanno che l’alimento in esame favorisce il buon umore. Consumare una manciata di pistacchi o ancora di anacardi, infatti, è una pratica che favorisce il benessere del sistema nervoso grazie alla presenza di amminoacidi essenziali.

In ultima analisi, l’alimento in questione aiuta a combattere il senso di fame per via dell’elevato apporto di fibre. Questo chiaramente finisce per avere ripercussioni positive anche sulla propria forma fisica dal momento che limita l’assunzione di calorie. Alla luce di quanto detto, è chiaro che per uno spuntino veloce in ufficio la frutta secca risultano essere sicuramente la soluzione ideale.