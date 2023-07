Niente aria condizionata in casa? I 10 consigli per rimanere freschi in estate, vi torneranno sicuramente utili quando le temperature salgono vertiginosamente.

L’estate porta con sé temperature elevate e, a volte, trovare un sollievo dal caldo può sembrare un’impresa difficile, soprattutto se non si dispone di un sistema di aria condizionata. Tuttavia, ci sono diverse strategie che è possibile adottare per mantenere una temperatura confortevole all’interno della propria abitazione senza ricorrere all’aria condizionata.

Ecco i 10 consigli per ovviare all’assenza di aria condizionata in casa:

1)Mantenere le finestre chiuse durante le ore più calde: durante il giorno, quando le temperature sono più alte, è consigliabile tenere le finestre chiuse per evitare che l’aria calda entri nella casa. Si possono aprire le finestre solo di notte, quando l’aria esterna si raffredda.

2) Utilizzare tende e persiane: le tende pesanti e le persiane possono aiutare a bloccare i raggi solari diretti, impedendo così che il calore entri nella casa. È possibile abbassarle o chiuderle durante le ore più calde della giornata per mantenere un ambiente fresco.

3) Sfruttare la ventilazione naturale: durante la notte o nelle prime ore del mattino, quando l’aria esterna è più fresca, aprite le finestre per far entrare la brezza. Posizionate delle ventole strategicamente per creare una corrente d’aria all’interno della casa.

4) Evitare l’uso di apparecchiature elettroniche che generano calore: durante le ore più calde, limitate l’uso di dispositivi elettronici come computer, televisori o lampade, in quanto emettono calore e possono contribuire ad aumentare la temperatura interna.

5) Utilizzare tessuti leggeri per le tende e i rivestimenti: optate per tessuti leggeri e traspiranti per le tende e i rivestimenti dei mobili. Questi materiali permettono una migliore circolazione dell’aria e aiutano a mantenere fresco l’ambiente.

Estate bollente, come ovviare all’assenza di aria condizionata

6) Creare punti di refrigerio: posizionate dei ventilatori o ventole in punti strategici della casa, come vicino alle finestre o negli angoli delle stanze, per creare una corrente d’aria fresca.

7) Rinfrescare l’ambiente con ventilatori d’acqua: utilizzate ventilatori d’acqua o vaporizzatori per rinfrescare l’aria. Riempiteli con acqua fredda e posizionateli davanti a una finestra aperta per far circolare aria fresca in casa.

8) Sfruttare l’illuminazione naturale: riducete l’uso di lampade e luci artificiali durante le ore più calde e sfruttate al massimo la luce naturale. Le lampadine emettono calore e possono contribuire ad aumentare la temperatura interna.

9) Evitare di cucinare durante le ore più calde: l’utilizzo del forno o dei fornelli produce calore, quindi cercate di cucinare al mattino presto o alla sera quando le temperature sono più basse, oppure optate per pasti freddi o leggeri durante i giorni più caldi.

10) Mantenere il corpo idratato: bere molta acqua durante il giorno aiuta a mantenere il corpo fresco e idratato. Evitate bevande alcoliche o troppo zuccherate, in quanto possono aumentare la sensazione di calore.

In conclusione, dunque, anche senza un sistema di aria condizionata è possibile rimanere freschi in casa durante l’estate seguendo alcuni semplici consigli. Ora arrivano le giornate più calde dell’anno, per cui è bene arrivare preparati per difendersi al meglio.