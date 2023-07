Non buttare le bucce dell’aglio: quello che puoi farci è strepitoso

Prendersi cura della propria persona così come della casa è un’azione che può passare anche attraverso rimedi naturali che possiamo mettere in atto ogni giorno, i quali si riveleranno essere persino la costa. Infatti, il consiglio oggi è quello di non buttare le bucce dell’aglio, ecco perché.

Tutto ciò che abbiamo in casa all’interno della nostra dispensa si può rivelare essere un valido alleato da utilizzare ogni qualvolta che ne abbiamo bisogno, per la pulizia della nostra casa ma anche per prenderci cura di noi stessi.

Un esempio pratico per capire quanto stiamo dicendo, non a caso, è rappresentato dalle bucce dell’aglio che possiamo impiegare nel quotidiano attraverso vari rimedi della nonna che sono super efficace a seconda delle vostre esigenze.

Quali sono i benefici dell’aglio?

L’aglio è una pianta aromatica in grado di rendere i nostri piatti molto più gustosi, ricchi di gusto, saporiti e profumati. Si tratta di un alimento considerato una fonte incredibile di antiossidanti e di allicina, dotate dell’attività antibatterica, antivirale oltreché antimicotica.

Secondo alcune ricerche scientifiche svolte negli anni, dunque, è stato per possibile scoprire come l’alicina sia anche un’alleata fondamentale per la preservazione della salute cardiovascolare. Questa sostanza è in grado di ridurre la rigidità dei vasi sanguigni e aiuta anche ad abbassare la pressione. Sulla base di tale motivazione sempre più spesso l’aglio viene utilizzato per la realizzazione di decotti e non solo.

Come possiamo utilizzare le bucce dell’aglio?

Dagli tanti benefici contenuti all’interno dell’aglio, in riferimento al nostro corpo ma anche al nostro ambiente, è bene ricordare che le bucce di questo alimento possono essere utilizzate in modo incredibile anche per la cura del vostro giardino.

Infatti, le bucce dell’aglio, possono essere utilizzate come concime per le nostre piante in giardino ma anche quelle tenute all’interno di un vaso nel nostro balcone. Per poter attuare questo pratico rimedio della nonna, sarà necessario accumulare un numero sufficiente di bucce dell’aglio a seconda delle piante che andiamo a concimare e attendere che queste siano perfettamente secche. Dopodiché possiamo sbriciolare le bucce dell’aglio sul terriccio e spalmarle al suo interno, queste fungeranno da concime e renderanno le vostre piante più forti e robuste, evitando così di utilizzare rimedi chimici.

Si tratta di un rituale che potrete fare ciclicamente, anche più volte durante la settimana, a seconda delle bucce di aglio che avete accumulato in questo frangente. Così facendo nel tempo noterete i magici benefici di queste buccia, rimanendone sorpresi.