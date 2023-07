PlayStation in sala operatoria: intervento unico al mondo

L’intervento è entrato nella storia. La PlayStation entra in sala operatoria: cosa sta succedendo. E’ davvero incredibile.

I videogiochi sono tra i passatempi preferiti di bambini e adulti. Milioni di persone si intrattengono a giocare ai propri giochi preferiti. Da quelli di sport agli sparattutto, dai videogiochi fantasy a quelli di ruolo. Ce ne sono davvero di tutti i tipi. E sono lontani i tempi in cui giocare ai video giochi veniva considerato un passatempo solo per adulti. Oggi il “gaming” è per ogni età, e per molte persone si è trasformato in un vero lavoro. I gamer di professione riescono a vivere della loro passione. Un vero sogno per i tanti appassionati.

La console più amata è certamente la PlayStation. Il gioiellino della Sony dal 1994 intrattiene appassionati di tutti il mondo. Nel corso dei decenni il modello è diventato sempre più sofisticato e all’avanguardia. L’odierna PlayStation 5 ha raggiunto risultati davvero incredibili e straordinari. Impossibile resistere.

Videogioco…al servizio della salute

La PlayStation e le console di videogiochi, come detto, sono talmente sofisticate da avere raggiunto risultati davvero incredibili. Ormai niente sorprende più. Il progresso di computer e nuove tecnologie è arrivato a risultati davvero incredibili. Anche i più ottimisti però farebbero credere a questa storia.

Chi avrebbe mai detto infatti che la PlayStation sarebbe potuta essere utile per risolvere un serio problema di salute? E’ infatti indirettamente stata utilizzata per un delicato intervento. Il risultato è sorprendente. Ecco cosa è successo.

PlayStation in sala operatoria

All’ospedale Mauriziano di Torino il sofisticato robot Ily, uno strumento endoscopico flessibile che si muove nelle vie urinarie sino ad individuare il calcolo, è stato utilizzato per rimuovere dei calcoli urinari in un delicato intervento. Il paziente, un uomo cinese affetto da calcolosi renale complessa, è stato operato dal direttore di urologia, il professor Migliari, e la sua equipe. Il robot, una volta individuato il calcolo, con un laser lo polverizza.

Ma cosa ha a che fare la PlayStation? Lo strumento, che prima veniva comandato a mano, è infatti stato guidato usando un classico controller della PlayStation. Comunicando con il braccio meccanico, il Joypad lo controlla con precisione millimetrica, permettendo la perfetta riuscita dell’intervento con una maggiore precisione e minore fatica.

Un ulteriore passo avanti verso il futuro della medicina, insomma, è stato fatto anche grazie alla playstation e ai suoi precisissimi controller.