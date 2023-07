La dieta del panino: non lo avresti mai detto puoi dimagrire mangiando

Mangiare un gustosissimo panino non deve provocarci sensi di colpa. Farcito, imbottito, da fast food, il il panino è un cibo molto amato da tutti. Ma lo sapete che non fa ingrassare ed esiste una dieta specifica?

Da oggi in poi non avrai più sensi di colpa nel mangiare un bel panino imbottito. Si, sfatiamo la leggenda che il pane fa ingrassare, non è così, anzi esiste proprio una dieta ad hoc. Noi vi mostriamo il segreto di mangiare bene e con gusto.

Molto spesso mangiamo fuori casa, al volo, perché presi da lavoro e impegni vari, il panino è stato spesso associato all’idea di cibo ipocalorico e poco nutriente, in realtà è possibile per pranzo o cena, sceglierne alcuni che non segnano un aumento di peso in bilancia.

Ci sono delle cose a cui prestare attenzione. Innanzitutto bisogna partire dal presupposto che il panino è un piatto unico. Ritagliati, nonostante i tempi stretti, il “giusto tempo” per mangiare, ovvero non meno di 20 minuti. Perché masticare in fretta rende più difficile la digestione e perché la sazietà è anche una sensazione psicologica che il cervello deve avere il tempo di elaborare.

La dieta del panino

La prima cosa da fare nella scelta del panino è valutare il pane, il miglior pane da consumare a dieta è quello con solo farina e acqua, ancora meglio se integrale. Sono comunque da preferire i panini meno conditi, come i francesini o il pane arabo. Da evitare focacce e piadine, perché più grasse, salate e caloriche. Il panino deve essere imbottito preferibilmente con ricche porzioni di verdura, magari a discapito del pane stesso. La cosa ovviamente da evitare sempre sono le salse ricche di grassi, come la maionese e la barbecue.

La dieta del panino viene proposta dal lunedì al venerdì, dal sito Melarossa.it. E’ un regime alimentare tendenzialmente vegetariano che prevede un panino a pranzo farcito con verdure, formaggi, uova, oppure con burger a base di soia o seitan, oppure trasformando i classici legumi in gustose salse, ad esempio in hummus di ceci.

Quando si farcisce un panino innanzitutto, è fondamentale rispettare la regola della varietà. Per farcire i tuoi panini light, le combinazioni proposte da Melarossa sono numerose: mozzarella e verdure alla griglia o cotte in padella; salmone e avocado; tonno o sgombro, accompagnati da verdure o salse light; petto di pollo alla griglia con verdure; bresaola con rucola e grana; tacchino e verdure; avocado toast.