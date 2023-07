Non dare mai questi peluche a tuo figlio: sono delle trappole mortali

Nel momento in cui scegliamo i giocattoli per i nostri bambini dovremmo sempre restare moltissima attenzione ai peluche, dato che alcuni di questi non dovrebbero mai essere consegnati nelle loro mani perché trappole mortali.

Negli ultimi anni sono aumentati in modo considerevole le offerte in campo di gioco per i bambini, giocattoli ben studiati per la loro formazione è in grado di seguirli step by step a ogni passo della loro vita.

Ad avere un facile intramontabili da questo punto di vista rimangono i peluche, i quali conquistano da sempre il cuore dei più piccoli a qualsiasi età e che molto spesso diventano dei compagni inseparabili. Proprio quest’ultimi, però, dovrebbero essere scelti con molta cura e dedizione prima di essere dati ai nostri bambini perché nascondono a loro interno molto più pericoli di quanto in realtà possiamo immaginare.

Attenzione a questi peluche che possono essere delle trappole mortali

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, la scelta dei peluche dovrebbe essere fatta con molta cura nel dettaglio per i bambini soprattutto per i neonati che tendono a trasferire tutto in bocca dato che durante i primi mesi di vita la conoscenza del mondo circostante passa anche attraverso la lingua.

Innanzitutto, dovremmo invitare dei peluche particolarmente pelosi, e controllare se questo abbia cucito degli occhi di plastica che possono diventare pericolosi in quanto in grado di provocare soffocamento sei ingeriti. Inoltre, ricordarsi di lavare ciclicamente e frequentemente i peluche, perché Fontaine esaurì bile di germi e portatori di infezioni nel peggiore dei casi.

Quali peluche non dare mai ai nostri bambini?

Con la diffusione dei giocattoli e tutto spiano, diventa davvero importante imparare a conoscere ciò che portiamo in casa dai nostri bambini. Esistono diversi prodotti con varie certificazioni, ma non sempre tutte vanno bene per i nostri figli soprattutto in tenera età.

Infatti, il consiglio è quello di scegliere giocattoli attinenti all’età di riferimento del bambino, prestando attenzione se vi è presente un simbolo sbarrato che lo rende controindicato sotto i tre anni o i sei anni. Altro dettaglio al quale prestare attenzione riguarda il certificato CE, il quale lo rende conforme e secondo i criteri di legge presenti in tutta Europa. Solo questa tipologia di giocattoli, dunque, e a messa nelle nostre case possiamo considerarle anche più che sicure per i nostri bambini, inoltre al suo interno sono anche contenute le norme di lavaggio per poter igienizzare facilmente il giocattolo e il peluche.