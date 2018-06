Auto aziendali: i vantaggi del noleggio

Il parco auto aziendale è uno dei costi più rilevanti per l’attività di impresa: i mezzi vanno acquistati, è necessaria la manutenzione, bisogna occuparsi dei piccoli inconvenienti che ogni automobilista conosce purtroppo bene.

Si finisce spesso nel caos, un caos impossibile da districare e che può costare alla nostra azienda migliaia di euro aggiuntivi ogni anno, migliaia di euro che potrebbero rimanere nelle casse aziendali ed essere spesi in modo più produttivo.

Che fare? A prescindere che si abbia l’esigenza di un paio di mezzi o di un parco auto consistente, il noleggio auto aziendali è una soluzione economica, efficiente, intelligente, per risolvere ogni problema di mobilità per dirigenti e dipendenti.

Le soluzioni Volkswagen per il noleggio aziendale

Volkswagen offre promozioni per il noleggio aziendale decisamente interessanti, in quanto il canone di noleggio mensile comprende:

Le coperture RCA obbligatorie per l’auto

Coperture aggiuntive Furto e Incendio

Assistenza stradale su tutto il territorio nazionale 24 ore su 24

Tutta la manutenzione del veicolo, che si tratti di manutenzione ordinaria o di manutenzione straordinaria

Polizze antinfortunistiche per il conducente, che mettono dunque al riparo anche il dipendente durante l’utilizzo della vettura aziendale

Km limitati per chi vuole risparmiare, illimitati per chi ne ha bisogno

Interessanti anche le soluzioni che riguardano i chilometri inclusi nel prezzo del noleggio. Si parte da uno standard di 30.000 km, per un noleggio a 24 mesi, con la possibilità di aumentare il chilometraggio in base alle esigenze proprie dell’azienda. Una soluzione ottimale che permette di abbattere i costi e pagare soltanto per quello di cui hai effettivamente bisogno.

Monitoraggio della flotta via web – per tenere sempre i mezzi sotto controllo

Tutte le offerte di Volkswagen per il noleggio aziendale includono l’accesso ad un portale web dedicato che ti permette di controllare i mezzi, la posizione degli stessi, la fatturazione online, controllo di multe e denunce online, per una gestione completa e centralizzata di tutta la flotta auto che abbiamo a noleggio tramite i servizi Volkswagen.

Una sola rata per tutti i costi associati all’auto

Oltre al risparmio, la semplificazione. Non dovrai infatti occuparti più della manutenzione ordinaria e straordinaria, dell’assicurazione, dei controlli, delle coperture per il conducente. Hai a disposizione un piano completo che ti permette di non preoccuparti più di nulla, se non di saldare la rata all-inclusive mensile.

Un’enorme semplificazione della gestione del parco auto a livello aziendale, aggiungendo scalabilità alle tue necessità di mobilità per dipendenti, rappresentanti e dirigenza.

Il tutto nel segno della qualità Volkswagen e con la possibilità di accedere ad ognuno dei modelli offerti dalla casa tedesca. Senza preoccupazioni, senza costi inutili, con l’affidabilità del marchio tedesco, faro del mondo delle vetture aziendali, commerciali e per uso privato.