Una delle chiavi per diventare degli imprenditori di successo? Il benessere

Le state provando tutte ma il successo non arriva? Provate a fare un check alla vostra tranquillità, al benessere fisico ed emotivo.

Nell’immaginario collettivo un uomo di successo conduce una vita frenetica, senza sosta. Sveglie all’alba, colazioni di lavoro, agenda ricca d’impegni.

In effetti, la loro vita non è delle più tranquille: è importante rispettare scadenze, valutare bene quali sono le strategie da adottare, fidarsi dei collaboratori e dipendenti.

Talvolta la frenesia è tale da portare disturbi come l’insonnia, per non parlare di quando riempie la mente di pensieri negativi che, di conseguenza, vanno a riflettersi sul lavoro.

In poche parole, un imprenditore deve essere sano per avere successo nel lungo periodo, altrimenti la propria attività ne risentirebbe.

Per liberarsi dal pericolo di malattie mentali e fisiche basta trovare il tempo per costruire il proprio benessere attraverso l’attività fisica, la spiritualità, la semplice possibilità di trascorrere momenti con persone piacevoli.

Un imprenditore italiano che potrebbe darci una buona lezione è Marco Tronchetti Provera, AD di Pirelli e VP di Mediobanca. Provera è un pilastro della finanza italiana di fama mondiale, che si concede momenti di benessere all’aria aperta: attraversate in barca a vela, posti d’onore durante le partite dell’Inter, lo sci. Un uomo che sa ritagliarsi i propri spazi (nonostante i paparazzi dietro l’angolo) e anche godersi il frutto del suo lavoro.

Un altro imprenditore italiano sportivo e appassionato di sci è Alessandro Benetton, allenatore federale della Federazione Italiana Sport Invernali, che pratica anche kite surf. Gli esempi potrebbero continuare ancora a lungo, ma vediamo insieme in che modo e perché benessere fisico, emotivo e intellettuale sono alcune delle chiavi fondamentali per mantenere vivo il proprio successo.

Molti ricercatori sostengono che l’esercizio fisico dia anche benefici psicologi.

Essere attivi fisicamente, mangiare in modo sano ed equilibrato, mantenere un pesoforma ottimale aiuta a ridurre l’ansia, migliora l’umore e permette di controllare la rabbia.

Come si ottiene il benessere fisico? Non è molto difficile, bastano delle piccole accortezze. Ad esempio dormire sufficientemente, farsi controllare da un medico anche quando ci sono dei piccoli malanni, evitare un consumo eccessivo di alcolici.

Tutto potrebbe iniziare con un po’ di attività fisica, senza esagerare (sarebbe buon uso consultare prima un medico, in modo che possa consigliarvi quello che per voi è meglio). Da qui in poi vedrete che vi verrà voglia di iniziare nuove pratiche che faranno bene alla vostra salute.

Fare attività fisica a lungo termine comporta dei benefici come il rischio ridotto di malattie cardiovascolari, diabete a livelli ottimali, abbassamento della pressione per chi tendenzialmente soffre di ipertensione arteriosa.

E la cosa più piacevole sapete qual è? È che potrete fare attività anche con i vostri figli, l’importanza anche per bambini e adolescenti è ormai nota. Ma benessere fisico significa anche fermarsi e contemplare il proprio corpo, sentire i messaggi che ci invia, accettarlo con i suoi pregi e i suoi difetti.

Vedrete che aumenterete la vostra autostima, l’autocontrollo, la determinazione e vi sentirete più equilibrati, lucidi.

Con benessere emotivo intendiamo quella sensazione magnifica che si prova quando ci si sentiamo entusiasti di noi stessi, della vita che conduciamo.

Benessere emotivo non è solo vedere l’aspetto positivo delle cose ma è anche la comprensione dei nostri sentimenti e avere un approccio empatico nei confronti di chi ci circonda. Imparare a capire, apprezzare le persone e comprendere le loro limitazioni non è semplice, poiché richiede autocontrollo e un’adeguata espressione dei sentimenti che proviamo.

Questo soddisfacimento emotivo è prezioso per affrontare i cambiamenti, lo stress e per sostenere delusioni e frustrazioni senza lasciarsi affondare.

Non fate l’errore di pensare che sia tutto legato ai soldi, alla ricchezza accumulata. Certo, non possiamo negare che non tutti hanno l’accesso ad alcune risorse materiali importanti per sentirsi felici e appagati, ma è importante concentrarsi sull’emotività e sulla percezione che si ha di se stessi.

Secondo numerosi studi per avere successo nel lavoro è importante iniziare a meditare. La Mindfulness, una tecnica che aiuta a rimanere concentrati sul presente in modo consapevole, favorisce la produttività, la creatività e la comunicazione.

Una volta trovato il proprio equilibrio vedrete che anche i rapporti con gli altri miglioreranno, riuscendo a costruire relazioni soddisfacenti.

La ricerca della crescita personale, l’istruzione e l’apertura mentale aiutano a costruire quello che è il benessere intellettuale.

Il benessere intellettuale è avere senso dell’umorismo, essere creativi, curiosi, appassionati. Insomma, tutte quelle qualità che non mancavano di certo a un genio come Steve Jobs.

Secondo una ricerca chi meno riesce ad avere successo sono le persone che non si preoccupano della propria istruzione, che non fanno formazione e non si aggiornano costantemente.

Chiaramente, una volta acquisite le giuste competenze bisogna anche essere in grado di applicarle adeguatamente e di scambiarle con altre informazioni.

Siate quindi sempre attivi, aperti a nuove idee, perché questa predisposizione è fondamentale per riuscire a riconoscere i veri problemi e risolverli escogitando le soluzioni più adatte.

Se siete degli imprenditori, o diventarlo è una vostra ambizione, ricordate quindi di non trascurare il vostro benessere, altrimenti rischiate di penalizzare tutto il lavoro svolto finora.