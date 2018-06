Deratizzazioni e disinfestazioni, quando chiedere aiuto

Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione sono utili quando ci si trova nelle condizioni di essere infestati da animali molesti e pericolosi per la salute. L’importanza di avere degli ambienti salubri e sani non è mai abbastanza sottolineata; questo vale per le case private ma soprattutto per i luoghi che prevedono l’accesso al pubblico, ad esempio studi medici, grandi aziende, uffici aperti al pubblico in generale.

La derattizzazione e la disinfestazione prevedono non una generale pulizia degli ambienti, ma un processo vero e proprio di panificazione sia degli ambienti fisici sia dei canali che convogliano l’aria. Si tratta di una soluzione che permette di pulire profondamente ed in modo radicale un ambiente eliminando virus, spore, batteri, e l’eventuale presenza di ratti nelle vicinanze o nel locale medesimo.

La disinfestazione e la derattizzazione sono assolutamente fondamentali per la salute umana, mettono al riparo da malattie anche molto pericolose e contagiose ripristinando la salubrità di una certa zona, di un locale pubblico, di una casa.

Quando chiedere aiuto? Quando si nota la presenza di formiche, ratti o scarafaggi o quando l’ambiente per varie cause è completamente infestato o troppo sporco per essere trattato con un normale procedimento di pulizia, ecco che diventa necessario intervenire con una derattizzazione o disinfestazione. Bisogna cercare di chiedere aiuto per tempo evitando quindi che possano proliferare delle malattie contagiose e pericolose che possono mettere a rischio la salute delle persone. In genera la disinfestazione riguarda gli insetti, la derattizzazione i topi, tanto in città, quanto in campagna.

L’attività di derattizzazione e sanificazione deve essere condotta da personale altamente specializzato, quindi da una ditta professionale che sia in possesso dei prodotti e degli strumenti tecnologici per ripulire e disinfettare a fondo in modo perfetto un certo ambiente.

Ai sensi della legge, la derattizzazione è un intervento preventivo per garantire un ambiente sicuro, sano, dal momento che i ratti sono veicoli per malattie pericolose Anche in caso di ipotesi di rischio di contaminazione per la presenza di topi, specie se si tratta di un ambiente dove si trovano derrate alimentari, bisogna contattare subito e senza esitazioni il servizio di derattizzazione per effettuare le operazioni del caso.

Le malattie trasmesse dai topi

La derattizzazione in caso di bisogno è di fondamentale importanza. Non bisogna mai sottovalutare la presenza di ratti, sia in città che in campagna; infatti essi possono trasmettere delle malattie estremamente pericolose per l’essere umano, fra le quali possiamo annoverare