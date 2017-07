Escursioni all’aria aperta con l’abbigliamento giusto

Con l’avvicinarsi della stagione estiva, si intensificano le scampagnate all’aria aperta e le escursioni in territori sconosciuti. Da soli o in compagnia, le montagne, i boschi, sentieri rocciosi e ostili, regalano sempre forti emozioni che rimarranno indelebili nella propria mente.

Avere tra le mani una cartina e tracciare un percorso tra valli e rifugi, lasciandosi trasportare dall’immaginazione e da ciò che sarà il viaggio, è una sensazione appagante e molto piacevole. Soprattutto, non lasciare nulla al caso ed equipaggiarsi con abbigliamento tecnico-militare e accessori giusti per “l’occasione”.

Escursioni: cose utili da sapere

Quando si decide di fare un viaggio “all’avventura” in un luogo che non abbiamo mai visto prima è molto importante adottare qualsiasi tipo di accorgimento che possa rivelarsi utile nei momenti più critici. Dato che gli spostamenti avvengono quasi sempre a piedi, la priorità massima viene data al peso dello zainetto. Al suo interno ci deve essere solo l’indispensabile eliminando il superfluo.

Non c’è un vero e proprio elenco di accessori da mettere in borsa poichè la preparazione dello zaino è molto soggettiva. E’ soltanto questione di stabilire delle priorità, cioè cose che sono più rilevanti, di cui non si può assolutamente fare a meno, e altre meno importanti. Quindi, ogni persona deve prepararsi il proprio zaino “su misura” per lui.

Solitamente, uno zaino ben organizzato, è equipaggiato con una bussola, una borraccia, una pila led ad alta efficienza e un mini-kit di primo soccorso in caso di lesioni e cadute accidentali. Dipende, chiaramente, anche da quanti giorni si vuole rimanere “all’aria aperta”, se uno o dieci giorni. Infatti, per escursioni di più giorni, è necessario includere nello zaino qualche oggetto in più, come ad esempio una tenda essenziale per il pernottamento in caso di pioggia, un purificatore d’acqua, un fornello portatile di emergenza e un acciarino per accendere rapidamente un fuoco.

Se la scelta ricade su un sentiero montuoso, tipo quello delle Alpi, è meglio portare in borsa un borraccia in plastica in tessuto isolante con taschino della Fosco, perché quelle zone sono ricche di percorsi d’acqua cristallina ed è possibile idratarsi con maggiore frequenza.

Da non sottovalutare le condizioni climatiche, prestando massima attenzione all’abbigliamento, che sia militare o tecnico. I cali della temperatura sono bruschi e repentini, e possono verificarsi improvvise escursione termiche, passando dal gelo della notte al caldo afoso del mattino. Una leggera giacca con cappuccio in nylon con foratura traspirante della MIL-TEC e un telo impermeabile in Gore-tex sono due elementi che non devono mai mancare nello zainetto.

Proprio perché si tratta di terreni accidentati e sdrucciolevoli, avere una buona calzatura che protegga da impatti e cadute improvvise, è sicuramente la scelta ideale. Un paio di anfibi bassi, leggeri, con suola anti-scivolo della 5.11 Recon potrebbero rivelarsi il giusto compromesso tra agilità e comfort, con prestazioni a lunga durata.

