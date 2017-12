La scelta del chirurgo estetico: da oggi anche ad Avellino e Salerno

Per chi è intenzionato ad eseguire un’operazione di chirurgia estetica o vuole semplicemente il parere di un medico esperto, come www.antoniotesta.it è necessario fissare un appuntamento per parlare direttamente col chirurgo estetico che esercita la sua attività sia sulla zona di Avellino che di Salerno. Una breve consultazione con lo specialista aiuterà a schiarirsi le idee e a capire se è davvero necessario o meno sottoporsi ad un’operazione chirurgica.

Come affrontare la decisione?

La soluzione ideale per i potenziali clienti è sicuramente quella di farsi accompagnare alla seduta di consultazione da un amico o da un proprio caro, per ponderare tutte le possibili soluzioni del caso. Ad ogni modo, il parere dello specialista è quello più importante, ma l’ultima parola spetterà al paziente che sceglierà se sottoporsi all’intervento con tutti i benefici e i rischi del caso ampiamente illustrati dal chirurgo estetico.

Infatti, l’obiettivo primario del medico è la felicità del proprio cliente che, attraverso la correzione del proprio difetto estetico, riacquisterà nuovamente quella immagine perduta già da tempo. Ogni caso sarà studiato su misura dallo specialista, il quale garantirà un lavoro perfetto e un risultato finale eccellente. Le persone che hanno avuto l’opportunità di sottoporsi ad un intervento presso lo studio polispecialistico del Dr. Testa hanno lasciato tutti un feedback positivo, confermando l’alta professionalità e l’ottima qualità dei lavori svolti e, soprattutto, la loro piena soddisfazione per il conseguimento dell’obiettivo finale. Il team composto da infermieri e personale esperto, selezionato in base alla loro consolidata esperienza e professionalità, assisterà il paziente durante le varie fasi operatorie fino al superamento dell’intervento. I clienti possono anche scegliere con il medico un programma personalizzato in base ai propri bisogni e alle proprie tempistiche.

Come opera il chirurgo estetico ?

La metodologia e le tecniche all’avanguardia acquisite sul campo o durante i corsi di formazione all’estero, hanno permesso al chirurgo estetico di operare su più settori della medicina e della chirurgia estetica. In più, il chirurgo estetico ha esteso la propria attività in zone come Avellino e Salerno, per abbracciare e soddisfare una fetta di pubblico più ampia. Le tecniche chirurgiche utilizzate non sono solo quelle classiche ma soprattutto si fa riferimento a quelle più innovative a livello mondiale per offrire costantemente un servizio di qualità e un lavoro all’insegna della perfezione. Il paziente, intenzionato ad eseguire l’operazione, verrà trattato e “coccolato” prima, durante e dopo l’intervento da un personale medico all’altezza e molto preparato. Metodologie alquanto efficaci in quanto permettono al paziente di “vivere” l’operazione in totale spensieratezza e al medico di dimostrare la sua elevata padronanza della materia. Prima di affrontare qualsiasi tipo di operazione, è prassi del medico affrontare un dialogo col proprio paziente per capire le motivazioni e per valutare i rischi e i benefici inerenti all’operazione. In altre parole, il fine ultimo del medico sarà quello di preparare il paziente all’intervento e di vederlo soddisfatto una volta terminato il tutto.