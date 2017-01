L’importanza dell’alimentazione del cane

Tutti sanno che l’alimentazione del cane è una delle cose a cui prestare maggiore attenzione, un vero e proprio impegno a tempo pieno. L’alimentazione a base di crocchette o umido è indispensabile, anche se a volte si può anche optare per un cibo casalingo, ma per deciderlo sarebbe meglio consultare il proprio veterinario di fiducia. Capire cosa vuole mangiare il nostro cane è molto importante, ma lo è altrettanto scegliere crocchette e scatolette di ottima qualità, per evitare problemi ai nostri amici a quattro zampe. Per quanto riguarda gli alimenti casalinghi è indispensabile consultarsi con il proprio veterinario ed evitare di dare al nostro peloso quello che mangiamo noi, perché quello che per noi risulta ottimo, a lui potrebbe fare molto male. Ci sono infatti degli alimenti assolutamente proibiti: cioccolato, dolci in genere, uva e uvetta, uova, avocado, aglio e cipolle. Alcuni di questi potrebbero essere addirittura letali.

I piccoli accorgimenti giornalieri

In commercio però esiste una grandissima varietà di cibi secchi ed umidi di ottima qualità, come quelli che potrete trovare cliccando all’indirizzo www.miscota.it, trovando un grande catalogo di cibo secco ed umido dei migliori marchi, come ad esempio Royal canin, Hill’s, Acana, Eukanuba, Schesir. Chiaramente, si tratta di alimenti bilanciati e ideati con tanta dedizione per garantire a tutti i piccoli a quattro zampe un’alimentazione sana ed equilibrata che soddisfi un adeguato fabbisogno per crescere e svilupparsi nel migliore dei modi. Vi consigliamo sempre di seguire con molto scrupolo le dosi consigliate sulle confezioni di alimenti che scegliete, perché è molto importante seguire il trattamento e tutte le indicazioni riportate, ma di questo potrà parlarvi in maniera più approfondita il vostro veterinario di fiducia. Decidere arbitrariamente le dosi potrebbe alterare alcuni valori dei vostri piccoli amici e potrebbe vanificare tutto ciò che si è fatto fino a quel momento per garantire al vostro cane una sana alimentazione e una buona salute. Generalmente questa tipologia di alimento non ha bisogno di nessun’altra aggiunta come gli integratori, almeno che non ve lo indichi il veterinario stesso per qualche caso particolare.

Tabelle nutritive e fabbisogno

In generale, per ciò che riguarda scatolette e cibi pronti, quelli umidi sono i preferiti dai nostri amici a quattro zampe, anche se contendendo più acqua hanno meno valori nutritivi, rispetto a quelli secchi, per questo le porzioni devono essere raddoppiate. Questo farà gonfiare un po’ i costi, soprattutto se i vostri amici non sono proprio di piccola taglia. Vi consigliamo di controllare sempre le tabelle nutritive sul retro della confezione per assicurarvi che il vostro peloso abbia l’apporto giusto per tutta la giornata; è un aspetto importante, non tralasciatelo. Ad ogni modo, in commercio esiste un numero davvero spropositato di cibi sia umidi che secchi adatti per ogni tipologia e taglia di cane ed anche per i casi particolari. All’interno del sito www.miscota.it potrete trovare alimenti per il cane on line. Potrete ricercare con tranquillità nelle apposite sezioni “cibi umidi” o “cibi secchi” e avrete anche l’opportunità di filtrare la ricerca per marchio.