Come fare una lista di nozze on line

Quando si organizza un matrimonio, una delle scelte più importanti per i futuri sposi è dove e come fare la lista nozze. Le necessità, per chi si appresta a compiere il grande passo, sono moltissime e altrettanto numerose sono le opzioni da poter prendere in considerazione (negozio? agenzia? regalo in busta?). Il problema è che ognuna di queste alternative ha degli aspetti negativi di cui tener conto. Ecco perché è decisamente più conveniente optare per la lista nozze on line di splitit.it, rispetto ai vecchi metodi tradizionali.

PERCHÈ È Più CONVENIENTE LA LISTA NOZZE ONLINE?

Uno dei principali dubbi è a cosa dare priorità: per esempio, all’arredamento della casa o al viaggio di nozze? Il primo è necessario, il secondo tanto desiderato. La lista nozze online sicuramente è un’ottima soluzione per non dover rinunciare a nulla: una parte delle quote raccolte andrà per la casa, l’altra per il viaggio o altre piccole spese che sono altrettanto importanti.

Consideriamo che, per un matrimonio, ci sono mediamente 100-150 invitati. Alcuni di questi probabilmente vivono lontano da voi o saranno sommersi da così tanti impegni da non avere il tempo di versare la propria quota in negozio e si ridurranno possibilmente all’ultimo minuto. Tra il tempo del tragitto e poi trovare parcheggio e infine il ritorno a casa, con una lista nozze online, farete risparmiare tempo, benzina e anche una bella dose di stress.

Organizzare un matrimonio costa, e pure tanto. Sapete quando, all’inizio, avete calcolato un budget preventivo delle spese, ma più passano i mesi più gli imprevisti aumentano, così come le cose da pagare? Spesso si arriva al giorno delle nozze, con ancora molti arretrati da pagare (il fotografo, la wedding planner, la sala ricevimenti, etc.). Mi sembra piuttosto interessante l’idea di poter usare parte delle quote raccolte con Splitit, anche per pagare alcune spese per l’organizzazione.

Se c’è una cosa che proprio non mi piace è il regalo in busta. Lo trovo poco elegante: specialmente con gli invitati meno intimi, si rischia di creare un forte imbarazzo. Come fai a comunicarlo ai tuoi invitati? Lo dici a voce, fai girare il passaparola? lo scrivi nelle partecipazioni? Tutte soluzioni di cattivo gusto.

Capisco bene l’esigenza sempre più ricorrente dei neo sposi di ricevere il denaro come regalo di nozze, ma come invitata apprezzo molto di più sito web del matrimonio dove poter versare la mia quota e poter interagire con gli sposi attraverso una bacheca virtuale, piuttosto che dover semplicemente fare un bonifico o, peggio ancora, dare soldi in contanti.

SPLITIT.IT, LA SOLUZIONE AI PROBLEMI

E’ una piattaforma molto semplice da usare, anche per chi non è pratico di computer. Per farla basta darle un titolo, inserire un’immagine di copertina e una descrizione simpatica per i vostri invitati, e il gioco è fatto.

Non ha costi di apertura. Si può trasferire il denaro raccolto quando si vuole e anche in più tranche, e direttamente sul proprio conto corrente.