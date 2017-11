Notizie e curiosità sul mondo delle cover

Come per le scarpe o per i gioielli, anche il settore delle cover si sta ritagliando una fetta di mercato sempre più importante. Una moda che sta contagiando davvero tutti, sia grandi che piccini! Una mania che impazza anche sui vari social con sponsorizzazioni da parte di gente famosa e stilisti di importanti case di moda. Insomma, possedere una cover all’ultimo grido è il nuovo “modo di essere”, per comunicare un messaggio sociale o, semplicemente far capire alla gente uno stato d’animo o il proprio carattere. La scelta è davvero ardua, considerando che il mercato è sempre in continua evoluzione sfornando nuovi modelli ad un ritmo convulso. Vediamo, nel dettaglio, quali sono i criteri per facilitare la ricerca e la scelta della cover del proprio iphone.

Consigli utili e informazioni pratiche sulle migliori cover

Il mondo del web, ricco di forum e portali di e-commerce dedicati ad ogni tipologia di argomenti, è il posto ideale per trovare le migliori cover attualmente presenti sul mercato. Innanzitutto, bisogna capire bene cosa si sta cercando e cosa sia esattamente una cover. La cover, conosciuta anche come “bumper” o “custodia”, è un involucro esterno che protegge il cellulare da colpi improvvisi e cadute accidentali. Ne esistono di svariate tipologie e specie: ultra sottili, rigide, con la chiusura a libro, in materiale siliconico flessibile e via dicendo. Una cover, per essere considerata buona ed efficiente, deve aderire perfettamente alla sagoma del dispositivo senza creare intoppi ed essere facilmente montata e smontata senza danneggiare (in gergo, sbeccare) il cellulare. L’aspetto di una cover può variare in base agli standard produttivi della casa madre e al materiale di fabbricazione. Quindi, è possibile trovare cover per iphone opache, lucide, trasparenti, con fantastiche stampe multi colorate dalle tonalità accese o con immagini fumettistiche di grande impatto visivo. L’importante è che assicurino massima protezione all’usura e alla cadute accidentali.

A chi non piace avere oggetti voluminosi in tasca è consigliabile un tipo di cover rigida ultra sottile dal design pulito e semplice in modo da avere un minimo ingombro. Mentre, per chi non ha problemi di spazio può optare per cover con chiusura a libro con batteria supplementare integrata per stare sempre connessi e avere una protezione elevata. Poi, ci sono quelle cover fatte con microsfere di silicone, morbide al tatto e dall’ottima tenuta, che si adattano come un guanto al proprio smartphone. Facili da installare e da staccare, garantiscono una buona protezione ma possono risultare “plasticose” alla vista.

Scegliere sempre cover di buona qualità

Qualunque sia la vostra scelta, orientatevi sempre su una cover con un buon rapporto qualità-prezzo senza farsi fuorviare da quelle a prezzi irrisori. Di solito, si tratta di prodotti scadenti e soggetti a rottura dopo un breve utilizzo. Meglio spendere qualche euro in più ed acquistare una cover che rispecchi in pieno la propria personalità e che faccia bella mostra di sé.

Se desiderate acquistare subito la cover per il vostro iphone, il sito Cover Per fa al caso vostro! Una linea completa di cover a prezzi competitivi per tutti i modelli di cellulari e per tutti i gusti, soprattutto per quella tipologia di consumatori sempre più attenta alle ultime novità di mercato.