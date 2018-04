Passione per l’orto e consigli per aspiranti pollici verdi

Negli ultimi anni, la coltivazione di orti e giardini ha riscosso un grandissimo successo facendo appassionare un numero sempre crescente di persone, le quali dedicano gran parte del loro prezioso tempo alla semina e alla raccolta di ortaggi, frutta e verdura.

Contrariamente a quanto molti pensano, non è necessario possedere sterminati ettari di terreno per coltivare ortaggi e piante ornamentali, ma semplicemente essere dotati di molta costanza, buona volontà e delle giuste conoscenze per realizzare dei veri e propri progetti ambiziosi. Basta relativamente poco, anche un piccolo terrazzino con un po’ di spazio per alloggiare qualche vaso dove piantare ortaggi di stagione. In questi casi, la fantasia e la creatività giocano un ruolo fondamentale e solo grazie ad esse è possibile dare vita a nuovi progetti e soluzioni.

Perciò, se avete intenzione di cimentarvi nell’impresa e realizzare un “progetto botanico” sfruttando un piccolo fazzoletto di terra in poco spazio, allora Coltivare Facile è il sito che può aiutarvi a mettere in pratica tutto ciò di cui avete bisogno per realizzare un orto casalingo di successo.

Coltivare Facile e i suggerimenti utili per il tuo giardino

Se la vostra massima aspirazione è quella di potare, seminare e avere piante sempre belle e rigogliose, allora non vi rimane che realizzare un piccolo orto o ritagliare una parte del vostro giardino per la coltivazione di ortaggi e verdure di ogni genere. Se non avete spazio a sufficienza o non siete abbastanza pratici di coltivazioni orizzontali, non c’è da temere: con un po’ di inventiva sarà possibile creare un orto verticale sfruttando il muro del terrazzo o del balcone.

Sul portale di Coltivare Facile sono disponibili preziose guide per chi vuole saperne di più in merito a coltivazioni, potature, stagioni ad-hoc per la semina, ortaggi particolari, tecniche e metodologie di semina e di raccolta da parte di esperti in materia. Insomma, tutto ciò che serve per creare un orto o un giardino di tutto rispetto e prendersi cura delle proprie piante. Nelle varie guide si possono trovare anche ottimi spunti di riflessione per arredare ambienti “lacrimevoli” con un arcobaleno di fiori profumati e colorati, utili a riaccendere quegli angoli morti e tristi della casa.

Un portale pensato per tutti!

Sfogliando le varie sezioni è possibile documentarsi su tantissime tematiche, ad esempio come allontanare determinati insetti nocivi utili all’agricoltura o quando è preferibile innaffiare il giardino durante il periodo estivo e invernale, fino ad arrivare alle guide step-by-step su come potare al meglio le vostre piante seguendo regole e principi basilari per tenerle sempre verdi e fiorenti.

Anche se siete profani in materia o poco pratici con il fai da te, non c’è problema: Coltivare Facile è pensato per tutti coloro dotati di spirito di inventiva, passione per la terra e voglia di realizzare, nonostante siano alle prime armi per quanto riguarda le coltivazioni di orti e giardini. Inoltre, grazie all’aiuto delle immagini è quasi impossibile sbagliare o non capire a fondo un particolare procedimento. Coltivare Facile si prefigge l’obiettivo di garantire un più facile approccio al mondo del giardinaggio, attraverso delle semplici guide che descrivono in maniera chiara e dettagliata i vari processi di potatura, semina, attività da fare e quelle da evitare per il buon esito della prestazione.