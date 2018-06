Realizzare case prefabbricate a prezzi ragionevoli

Scetticismo a parte, quando si è convinti di realizzare un edificio prefabbricato in legno è necessario tenere a mente molti fattori economici-strutturali e rivolgere un’attenzione particolare all’eco-sostenibilità del progetto per una migliore spesa iniziale, un maggiore rendimento energetico e un perfetto stato di conservazione dell’immobile nel lungo periodo.

Sicuramente, l’obiettivo è quello di creare un progetto architettonico all’altezza, prendendo in considerazione la giusta metratura, il volume dell’abitazione, ossia se si sviluppa su uno o più livelli, la suddivisione adeguata degli spazi e infine una migliore esposizione alla luce. Per l’analisi di tutti questi aspetti si potrà contare sull’esperienza e la supervisione di aziende competenti, come Avantgarde Construct con le sue offerte di case prefabbricate chiavi in mano a prezzi competitivi e la possibilità di personalizzare il proprio modulo abitativo con pratiche soluzioni costruttive.

E’ importante dare una giusta collocazione all’abitazione

Avantgarde Construct, durante la fase iniziale della costruzione, prende in esame ogni piccolo dettaglio a partire dalla scelta dei materiali fino alla sistemazione specifica dell’abitazione per una maggiore esposizione ai raggi solari. Quest’ultimo aspetto rappresenta un punto-chiave per il fabbisogno energetico dell’edificio, poiché sfruttare una buona fonte di calore si rivela il miglior modo per ottenere il massimo dell’efficienza energetica dalla propria abitazione. Chiaramente, non bisogna mai sottovalutare il giusto isolamento dall’irraggiamento diretto durante i periodi estivi, onde evitare fastidiosi ed eccessivi surriscaldamenti degli spazi interni. Tutto dipende dalla zona in cui si vuole edificare.

Quindi, se il luogo scelto sorge in prossimità di zone costiere dove l’azione del sole è particolarmente intensa durante l’estate, non sarà necessario eseguire opere di isolamento termico grazie al clima favorevole e alle temperature del posto che non scenderanno mai al di sotto dello 0 termico nel periodo invernale.

Ad ogni modo, Avantgarde propone case prefabbricate a prezzi chiavi in mano mod. Standard da 1.400,00 euro al mq, con pareti portanti esterne dallo spessore di 360 mm. che assicurano una giusta coibentazione tale da permettere lo sfasamento dell’onda di calore. Inoltre, vi è la possibilità di implementare l’edificio con appositi impianti termici e fotovoltaici, che saranno sfruttati solo quando strettamente necessario e azionati solo per lavorare in perfetta sinergia con la luce solare per arrivare ad un’autosufficienza energetica.

Maggiore autosufficienza energetica, minori costi in bolletta

I vantaggi di acquistare case prefabbricate a prezzi chiavi in mano non si misurano solo in termini di autosufficienza energetica, ma anche in un migliore comfort degli ambienti sia nel periodo estivo che durante quello invernale, con un notevole abbattimento di alcune “voci di spesa” che gravano sul bilancio gestionale della casa. In un’abitazione in cui verrà installato un impianto aria/aria non sarà necessario creare un pavimento radiante, poiché la maggiore efficienza dell’impianto garantirà una ventilazione meccanica controllata.

Le pompe di calore aria/aria come fonte termica sono la tipologia di impianti più diffusa ed economica presente sul mercato. I vantaggi derivanti da questo sistema sono una facile installazione e un minor intervento dal punto di vista strutturale (in pratica non bisogna abbattere pareti o eseguire grandi modifiche architettoniche).

L’aria in circolo generata da tale sistema, da una parte ha il vantaggio di essere una fonte di energia disponibile dappertutto, mentre dall’altra può cambiare in base alla variazione del clima. Quindi, durante i periodi più freddi l’aria sarà più gelida per via delle temperature prossime allo 0° a discapito di un rendimento minore rispetto ad altre tipologie di pompe di calore.

Nell’eventualità di maggiori consigli riguardo la migliore impiantistica da installare per ottenere una buona autosufficienza energetica, Avantgarde Construct sarà ben lieta di illustrarvi la soluzione più adeguata ai propri bisogni e preferenze, vantando uno staff qualificato e di consolidata esperienza composto esclusivamente da figure esperte nel ramo della bio-edilizia.