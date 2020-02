Tecnologie moderne per proteggere la casa: le soluzioni migliori

Le soluzioni tecnologiche più recenti offrono l’opportunità di mettere al sicuro la casa con efficacia e in modo semplice. Le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza, per esempio, possono essere trasmesse direttamente sullo smartphone tramite un’app dedicata: in questo modo, anche se si è lontani dal proprio appartamento si è in grado di tenerlo sempre sotto controllo e di verificare quello che sta succedendo. I video vengono trasmessi a una centrale operativa in tempo reale: così, tra l’altro, è possibile distinguere le emergenze reali dagli eventuali falsi allarmi, in modo che una pattuglia possa entrare in azione in caso di necessità.

Controllo da remoto: i pregi della videosorveglianza

Questo è, con tutta probabilità, il miglior sistema di allarme casa : gli interventi delle forze dell’ordine possono essere seguiti sullo smartphone sin da quando l’intrusione viene segnalata dalle videocamere fino al momento in cui agiscono gli esperti della sicurezza. Ecco perché vale la pena di dotarsi di un antifurto prima di partire per le vacanze estive o per quelle natalizie. Tanti i vantaggi che ne derivano, visto che non si è costretti ad agire in prima persona e al tempo stesso si tiene la situazione sotto controllo in qualsiasi momento.

L’importanza di proteggere la casa

La casa non è solo un involucro che contiene gioielli, denaro e oggetti preziosi: è, soprattutto, il posto in cui si vive, da soli o con i propri cari. Ecco perché è necessario adottare tutte le precauzioni del caso per impedire che essa possa essere violata: la paura di una intrusione è tale da levare il sonno a un sacco di persone. La tecnologia in questo settore, per fortuna, compie passi da gigante e mette a disposizione soluzioni che parevano incredibili solo fino a pochi anni fa.

I sistemi di videosorveglianza

Un antifurto tipico è quello costituito da un impianto cablato, collegato con una sirena di allarme e una centralina. Le eventuali presenze indesiderate vengono segnalate dai sensori di movimento, che fanno partire la sirena così che i malintenzionati possano essere messi in fuga. Al giorno d’oggi, comunque, sul mercato si possono trovare anche sistemi più all’avanguardia, che offrono un salto di qualità notevole nel confronto con i modelli classici. In primis, la loro installazione non richiede l’esecuzione di opere murarie complesse e impegnative, sia dal punto di vista economico che a livello pratico. I sistemi di sicurezza più efficaci, infatti, sono del tipo wireless, il che vuol dire che possono essere installati nel giro di breve tempo e senza fili.

Le telecamere integrate

Il ricorso alle telecamere integrate, poi, rappresenta una delle evoluzioni più interessanti. Le telecamere di nuova generazione hanno preso il posto dei vecchi sensori: esse sono in grado di segnalare la presenza di eventuali intrusi, ma anche di catturare le immagini che li riprendono, a qualsiasi ora del giorno e della notte e con qualsiasi condizione di luce.

L’allarme di Beta Elettronica