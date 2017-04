Vaso da giardino: come scegliere il migliore?

I vasi da esterno sono perfetti per proteggere le piante e arredare il giardino con un tocco di stile. Ma come scegliere la migliore soluzione per la propria casa? Sui più forniti portali online, è possibile trovare un’ampia selezione di vasi da giardino adatti a ogni esigenza. Dalla funzionalità all’estetica, vale la pena prendere in considerazione tutti i fattori per individuare con facilità il vaso ideale per il proprio cortile.

Le fioriere sono senza dubbio un grande classico che non passa dai di moda. Caratterizzati da un design essenziale ma mai scontato, questi articoli impreziosiscono l’ambiente esterno con un elemento dal fascino naturale. Le fioriere sono realizzate in materiali di prima qualità come il legno massello e il legno di pino impregnato verde, che non marcisce. Quest’ultimo modello, in altre parole, resiste efficacemente all’usura, all’umidità e all’azione degli agenti atmosferici, perciò viene preso in considerazione soprattutto per uso esterno. Facili da montare e disponibili in tanti colori diversi, questi vasi possono essere utilizzati per le piante, per le erbe aromatiche, per i fiori, ma anche per gli ortaggi.

Una soluzione altrettanto pratica e gettonata è rappresentata dai vasi in vetroresina. Estremamente leggeri ma al tempo stesso resistenti, questi vasi decorano il giardino con un dettaglio semplice e sobrio. Anche i vasi in vetroresina possono essere scelti sia per le piante sia per i fiori: non occorre alcuna protezione aggiuntiva all’interno, tuttavia si consiglia di riempire il fondo del vaso con sassi o sabbia prima di versare la terra e l’acqua.

Chi ama la ricercatezza e i complementi d’arredo particolari, invece, può indirizzarsi verso un vaso in vetro fumé. La forma insolita e la superficie lucida di questo oggetto conquistano tutti gli amanti del giardinaggio. Oltre a proteggere le piante e i fiori, dunque, un vaso realizzato interamente in vetro vivacizza il cortile con la brillantezza dei colori accesi.

Chi vuole illuminare il giardino con un complemento d’arredo estramente originale, infine, può scegliere un vaso da esterno con luce. Realizzati in materiali innovativi come il polietilene, questi complementi d’arredo sono completi di batteria ricaricabile.

Dalle immancabili fioriere in stile green agli oggetti decorativi più avveniristici, quindi, non mancano articoli in grado di soddisfare i gusti, le aspettative e le necessità di tutti gli amanti dell'home living che hanno il pollice verde.